●內媒報道，華為公布員工持股計劃（ESOP）的2024年度分紅，每股分紅為1.41元人民幣，為近5年來最少，分紅收益率（稅前）約為18%。

●英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳昨日據報由台灣飛抵北京出席迎新年會，並指公司的中國員工流失率是全球最低，離職率僅0.9%。