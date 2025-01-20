簡訊一覽
●內媒報道，華為公布員工持股計劃（ESOP）的2024年度分紅，每股分紅為1.41元人民幣，為近5年來最少，分紅收益率（稅前）約為18%。
●粵海置地(00124)宣布，向關連方租用粵海天河城大廈第44層全層作辦公室用途，租賃期自2015年1月18日起至2026年12月31日止，總租賃金額約1,072萬元人民幣。
●晶泰科技(02228)公布，以每股配售價4.28元配售2.64億股新股，集資11.3億元，將用於提升研發技術能力、促進商業化進展、潛在機會投資、營運資金補充和一般公司用途。
●優必選(09880)公布，擬根據H股激勵計劃從二級市場購買公司H股，目前預期以不超過兩億元人民幣的總代價進行股份購買。
●國藥控股(01099)預告，持有56.06%的權益的附屬國藥一致去年盈利介乎5.61億至7.6億元人民幣，按年跌52.48至64.92%。
●阿里影業(01060)旗下平台燈塔數據顯示，內地春節預售總票房已突破一億元人民幣，刷新中國影史春節檔期預售最快破億紀錄。
●英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳昨日據報由台灣飛抵北京出席迎新年會，並指公司的中國員工流失率是全球最低，離職率僅0.9%。
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