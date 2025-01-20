貴金屬商反建議創美國幣

Peter Schiff利用AI聊天機械人設計出美國幣的標誌，上有特朗普（左）及馬斯克（右）的頭像。

美國候任政府對於比特幣的支持路人皆見，但是黃金支持者卻嗤之以鼻。多次批評特朗普政府建立戰略比特幣儲備的想法荒唐，更建議拜登政府出售所有比特幣套現減輕政府赤字的貴金屬交易商SchiffGold創始人Peter Schiff，於去年12月下旬反建議，可以創建「美國幣」（USA Coin）來取代比特幣戰略儲備計劃。

他解釋所提出的替代方案，主張可以創建美國幣，而非建立戰略比特幣儲備，此舉可讓美國節省大量資金，並建議與比特幣一樣，美國幣的供應上限為2,100萬枚，美國幣可通過升級後的區塊鏈運行，像比特幣一樣稀缺，但實用性更強，實際上可用於支付，這樣可令美國致富。

自行用AI設計標誌 他更利用X的人工智能（AI）聊天機械人Grok，自行設計出美國幣的標誌，上有特朗普及馬斯克的頭像，更直喊出行銷標語「持有直至噴上月球吧，美國！」（Hold to the moon America），予人感覺實際上是在揶揄兩位狂人的瘋狂想法。

由於其想法引來網絡熱議，其後他補充，決定升級美國幣的標誌設計，標誌上呈現的是特朗普、馬斯克的金色頭像，還向特朗普喊話：「特朗普需要透過行政命令建立美國幣，並且建立戰略儲備，比特幣是給失敗者的，美國幣是給勝利者的，買美國幣，或享受貧窮的樂趣。」