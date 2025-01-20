比特幣總數2100萬枚難增發

比特幣於2009年誕生，創始人中本聰（Satoshi Nakamoto）曾言，要逃避集中管理貨幣的任意通脹風險，故限制比特幣的總流通量在2,100萬枚。

基本上，比特幣透過用電腦解決複雜的數學題來「挖礦」產生，每4年挖礦獎勵就會減半，直到最後比特幣的供應將停止增加，預計時點在2140年左右，即115年後，目前僅剩不到6%尚未被「挖掘」。

外媒引述比特幣經紀公司River的數據，約150萬枚比特幣因持有人遺失金鑰而無法找回，且已失聯的中本聰也令100萬枚比特幣處休眠狀態，意味實際上市場流通的比特幣數量更少；估計目前個人投資者持有約1,470萬枚比特幣，約佔最終供應量的70%，但隨着更多機構如上市公司、金融機構甚至政府入場，比特幣2024年底就憑求過於供炒上10萬美元樓上。

修改協議增供應恐損幣價 理論上，的確存在透過修改比特幣協議來提高供應上限的可能性，但是由於比特幣的去中心化特性，要達成這個全球共識極為困難，尤其是「擴容」意味價格會下跌，會損害持倉者的利益，故此一般認為比特幣供應上限提升的可能性是微乎其微，但卻又不是百分百不可能。