可對沖美元風險 但性質有別

黃金有超過5,000年歷史，而比特幣歷史僅約16年，而作為一舊一新的另類投資，都被視為可以降低傳統投資組合風險的選項，就連美國聯儲局主席鮑威爾都指「就像黃金一樣」來形容比特幣，但補充「波動性非常大」。

其實黃金與比特幣兩者間沒有太大相關性，充其量可視為兩種幫助對沖美元貶值風險的資產，但比特幣表現與風險資產的關鍵度更高，金價則與經濟、息率、地緣政治有更大連繫，兩者屬性不盡相同。

聯儲：比特幣屬投機 坊間確有評論認為，比特幣具備黃金的保值避險功能，可視為「數碼黃金」，但世界黃金協會北美市場高級策略師Joseph Cavatoni對此持不同看法。他指出，比特幣可視為一種風險資產，黃金與比特幣的關係，和黃金與其他風險資產的關係相同。事實上，聯儲局主席鮑威爾亦指出，黃金具備使用案例，獲世界銀行、國際貨幣基金組織（IMF）和其他機構認可，也是獲廣泛接受的中央銀行儲備，在投資組合中發揮作用，且具備技術和工業用途，亦是消費品。與黃金相比，比特幣除了是投機性投資外，目前沒有明確的定義用例，世界銀行亦稱比特幣尚沒有成為儲備資產的資格。

比特幣與黃金的分別，在於比特幣的走勢追蹤風險資產，如科技股等，而黃金與風險資產相關性有所不同，當風險資產上升時，比特幣和黃金都會呈正相關，但當市場下跌時，黃金呈負相關，比特幣卻呈正相關。

黃金流動性有迹可循 當然黃金的流動性是真實可信的，可反映在交易所、場外交易和實物市場上，但比特幣流動性卻相對不確定，靠數字來維持。此外，金價上升，金礦商增加開採，理論上供應可增加。

至於比特幣，市場的說法是供應上限2,100萬枚，但全球資產管理公司貝萊德（BlackRock）在去年12月中旬發布了一段3分鐘的比特幣介紹影片，影片字幕中的一句話卻引發比特幣社群廣泛討論，就是「不能保證比特幣的2,100萬枚供應量不會改變。」這句話讓比特幣支持者感到不安，甚至懷疑貝萊德是否在為未來可能發起的硬分叉，或修改比特幣協議鋪路。沒有人知道比特幣的供應會否改變、何時改變、如何改變，供應透明度的不確定性，與作為貴金屬的黃金有所不同。