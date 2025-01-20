美謀建儲備料撐幣價

展望2025年，比特幣必然是全球焦點資產之一，皆因比特幣價格正處於歷史高位，且獲美國金融霸主看上，皆因候任總統特朗普的團隊謀成立比特幣儲備，意味美國政府對比特幣的政策將由過去的嚴監管變成支持。

過往多經歷4年一跌 值得留意的是，數據顯示，比特幣曾經在2013年、2017年和2021年，均經歷先升後大跌的狀況，2025剛好又到了這4年循環的時點，故此市場開始擔心比特幣2025年會否再坐上跳樓機，先升後急挫！

實際上，比特幣沒有利息回報，價格全為市場流動性與供需格局使然，但其去中心化的特色是缺乏透明度，走勢充滿不確定性，全然取決於市場參與者的信心和接受程度，任何價格預測都只是「吹水」猜測，短線跟炒得注意波動風險。

現貨ETF上市增認受性 不過，樂觀的角度看，比特幣的周期性也顯示，減半過後的價格將大升，如今既已升穿10萬美元大關，歷史價格趨勢軌迹也成立，從而能推斷高點將遠高於此；加上大量現貨比特幣交易所買賣基金（ETF）上市，推動市場樂觀情緒，刺激需求，而機構資金的湧入更成為購買力量，今年比特幣反覆再創新高的可能性，不能完全抹殺。

此外，根據10x research去年12月發布的一份數據報告，比特幣供應量正在枯竭，皆因交易所的比特幣餘額正在迅速減少，且通過鏈上數據進一步顯示，長期持有者還在堅守立場，沒有向市場釋放供應。目前，只有幣安（Binance）、Coinbase和Bitfinex這3家還有充足的比特幣庫存，但考慮到比特幣ETF流入資金量的購買力，Bitfinex的儲備大約可以持續一年，幣安和Coinbase的儲備則可以維持兩至3年。若美國真的落實成立比特幣國家儲備，相信會吸引其他經濟體效法，而比特幣的市場認受度亦可能隨之提高，從而帶來新的購買力，可見上行風險與流動性風險同樣不能忽視。

嚴控槓桿 訂止蝕位 總括而言，投資者應對比特幣之法有3大思路，首先是「停下來，想一想」，檢視投資組合及制訂投資目標計劃；其次是堅持交易紀律，嚴格執行止賺止蝕策略；最後是減少槓桿，價格愈高意味波動性愈大，得控制持倉風險，甚或將利潤持倉，以提升持貨心態的抗震能力。

Coinbase的比特幣儲備料可維持兩至3年。 綜合加密資產圈2025年10大預測 比特幣價格走勢 比特幣現況