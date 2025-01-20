黃金比特幣望延續升浪

金價或受惠特襲避險 去年對加密貨幣比特幣及黃金而言，都是大豐年，前者價格突破每枚10萬美元大關，創出新高；後者累升逾28%。展望今年，比特幣及黃金走向如何？投資者應如何抉擇？

世界黃金協會發表的2025年展望報告指，2024年現貨黃金價格上漲超過28%，為10多年來最好的年度表現，這是由於央行和投資者的買盤，顯著抵銷了消費者需求下降，而且黃金具有避險作用，地緣政治風險很可能解釋了其卓越的表現。

美新政策勢左右經濟 2025年，所有人的目光都集中在特朗普的第二任期，對全球經濟有何影響？進取投資者可能會從早期的風險資本浪潮中受惠，但潛在的貿易戰和通脹風險可能會令經濟增長表現遜預期。

市場對國內生產總值（GDP）、孳息率和通脹等關鍵宏觀變數的共識表明，2025年黃金將展現正面但較溫和的增長軌道。金價上升可能是由央行需求較預期強勁，或金融市場狀況突然急速惡化，令資金湧入優質資產所帶動。相反，若貨幣政策改變，引致較高利率的話，會對金價帶來挑戰。此外，中國對黃金市場的影響屬關鍵，暫看消費需求一般，但投資需求帶來支持，惟這受貿易、刺激政策及風險胃納所影響。

事實上，目前市場目光都放在特朗普第二次上任美國總統，一方面憧憬其政策能刺激美國經濟，另一方面同樣可以引致投資者情緒緊張。該會認為，特朗普的美國優先政策可能有利美企盈利，以及投資者與消費者的情緒，但其政策同時可能會導致通脹壓力和供應鏈中斷，且聯儲局的貨幣政策亦受關注，一旦趨緊必然會令投資需求承壓。此外，歐洲的主權債務問題再次受到關注，結合國際地緣政治風險，投資者尋求對沖風險工具，包括黃金的需求仍然存在。

中印料仍屬最大買家 世界黃金協會北美市場高級策略師Joseph Cavatoni向內媒表示，未來3至6個月是重要觀察窗口，以衡量特朗普的關稅威脅會否付諸實行，且將如何影響其貿易夥伴及美國通脹，而特朗普政府如何減輕債務負擔，皆會影響美國經濟，以至國際貿易格局，並最終影響各國央行和各地投資者對黃金的整體消費行為。

亞洲佔黃金每年60%以上需求（不包括央行），貢獻不可小覷。去年上半年，在投資組合多元化、回報率和流動性等因素影響下，以中國、印度和日本為代表的東方投資者加速配置黃金，交易所買賣基金（ETF）流入量創歷史新高，顯著推動金價，同時，亞洲市場對實物黃金的需求仍相當可觀。到了去年下半年，以美國為代表的西方投資者強勢回歸，伴隨美國聯儲局啟動減息周期，投資者轉變思維策略，金價亦隨之創新高。

展望2025年，該會指中國和印度仍是最大的黃金市場。貿易戰的風險依然存在，中國消費者的需求仍取決於經濟增長。至於印度方面，似乎處於較好的位置，經濟增長維持在6.5%以上，而任何關稅上調，印度的影響相對其他美國貿易夥伴小，皆因兩國的貿易逆差要小得多，且黃金相關金融投資產品的增長顯著，雖然佔整體市場比例仍小，但對黃金生態系統而言也是利好。

央行需求有望破500噸 近15年來，各國央行一直是黃金淨買家，黃金作為外匯儲備一部分的重要性已廣獲認同，因黃金擁有長期保值、多元投資、抗衡動盪的作用，且其不涉信用風險。當處於主權債務不斷膨脹而地緣政治持續不明朗的情況，黃金的角色更重要。

該會認為，雖然全球央行對黃金的需求可能會在年底略降，但整體上仍然保持強勁，估計貢獻黃金價格表現約7至10%。不過，雖然央行購買意向影響甚大，惟其購買力受政策驅動，故亦難以猜測。但該會的調查和分析顯示，目前的趨勢暫得維持，相信需求超過500噸（與長期趨勢相若），理應仍有正面淨值影響，相信2025年央行需求可超越此數，若未達標則會對金價造成壓力。

總括而言，該會認為，若目前的展望正確，2025年黃金可能會保持區間波動，最終要視乎經濟增長、風險、機會成本及時勢4大因素左右。

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