估美今年減息兩次 看好亞洲經濟增長

特朗普今日正式就任美國總統，香港銀行公會主席禤惠儀相信，相對於其首個任期，不同經濟體以至各行各業對特朗普2.0有更充分的心理準備，懂得多樣化以分散風險，即使有不同的關稅措施等情況，亦「有一定招數抵禦可能的影響」。她預期，全球經濟去年增長3.2%，料今年經濟增長預測大致平穩。

她指，儘管目前美國的經濟數據好壞參半，但相信實現「軟着陸」的可能性很大；市場預期特朗普新政會讓美國減息步伐減慢，料年內將減息兩次，後續則要看美國經濟環境。

她直言，中美角力、環球貿易鏈轉移、地緣政治風險將會在未來繼續出現，預期今年續存有較大變數，但不代表完全為負面因素。

外企家辦落戶本地創機遇 受惠企業「中國加一」的策略，禤相信，亞洲地區將成為環球經濟增長的其中一個亮點，早前出訪東南亞亦見相關趨勢持續；預期內地經濟今年會維持寬鬆的貨幣和財政政策，中國人民銀行早前亦提及，會在適當的時間進行降準減息，惟實際步伐仍要看經濟數據。

整體香港經濟方面，她形容為複雜多變、有危有機，因此部署宜攻守兼備。香港在疫後「種下了很多種子」，例如深圳居民一簽多行及各項投資移民措施實施後，市面亦見人流明顯變多，早前招商引資的外企或家族辦公室亦陸續在本地成立辦事處，將成為今年較大的機遇。

至於本地銀行會否進一步下調港元最優惠利率（P息），則要視乎個各銀行的自身資產負債表再作決定。值得留意的是，美國在2022年起的加息周期共上調利率11次，惟港銀僅跟加5次；而去年本地銀行連續3次跟隨聯儲局下調P息。