港金融角色獨特 難取代

新措施強化人幣業務 銀公冀落實東盟中東合作 地緣政治風險不斷升溫，有意見擔心本港國際金融中心的角色會因此被削弱。香港銀行公會主席禤惠儀認為，香港的優勢為在國際與內地市場已建立互聯互通，加上香港作為全球最大的人民幣離岸結算中心，其獨特的角色難以被其他地方取代。惟她補充，香港自身亦要持續鞏固國際金融中心地位，銀公今年將進一步與東南亞、中東等新興市場落實合作事宜。

擬今年率團出訪印尼越南 禤惠儀指出，中國人民銀行與金管局上周推出的6項深化兩地金融合作措施，將有助強化香港作為離岸人民幣結算中心的地位。其中，新的人民幣貿易融資安排，使用在岸人民幣利率計價，助不少與內地進行貿易的新興市場企業，透過香港獲得較便宜的人民幣流動性，本地銀行亦獲得穩定的資金來源，此舉將擴大中國與東南亞國家的貿易走廊，並促進當地使用人民幣進行貿易結算。

她指到，業界今年的重點工作是將政策「落地」，計劃今年將會率領業界代表團出訪印尼、越南等地，銀公內部亦會組建新興市場小組，以跟進落實具體合作措施。至於貿易融資的額度問題，她表示，目前措施仍未落實故難以評價，惟業界與監管機構一直有緊密溝通，相信若當局發現有痛點或需求時，會適時進行調整。

香港新增貸款連續兩年出現倒退，她解釋，現時息口仍未屬低水平，觀察到不少客戶仍將資金存在銀行敘做定存，相信隨着美國年內繼續減息，加上高才通、一簽多行等措施帶動下，能夠「旺丁後開始有財」，料今年新增貸款能保持平穩。她以高才通為例，新來港人士的住房需求帶動租賃市場，若市場氣氛轉好、價格合適，就自然有轉租為買的剛性需求，為實體經濟帶來支持。

協助中小企數碼綠色轉型 金管局夥銀公去年成立「中小企融資專責小組」，小組迄今已處理逾400宗中小企個案，成效不俗。不過，禤氏認為，銀行除了協助企業融資或紓緩其還款能力外，計劃今年透過小組，主動聯絡業界商會與其他組織聯繫，幫助他們的業務朝數碼與綠色等方向轉型，尋找新機遇，若中小企覺得有生意做，則自然會投資擴展業務，從而推動本地經濟，以至推動借貸水平。

部分本地房地產發展商去年拖累港銀不良貸款數字，禤指整體房地產行業具穩定性和結構性，不擔心香港銀行體系會被拖垮。大型地產商通常的槓桿率不高，同時為一個多元化的大集團，有別於內房的情況；新來港的家族辦公室等企業需要尋覓辦公地點，亦為中、小型發展商非核心區寫字樓創造需求。不過，居家辦公文化在結構上改變整個工作模式及辦公室供求，料中小發展商仍要一段時間復甦。

銀行公會今年工作重點