日股今年開局累跌2% 市場兩睇

日本股市在今年開局表現一般，今年截至上周五，日經平均指數收報38,451點，累計跌855點或2.18%；東證指數（TOPIX）則收報2,780點，累計跌6點或0.22%，市場在觀望息口去向從而判斷資金流向。

事實上，近年日本頻頻出現的套息交易，透過借平Yen炒日股，今年利率條件能否支持相關資金操作，對於日股之後走向構成重大的影響。

高盛：東證上望3100 對此問題市場意見不一，其中資深經濟分析師羅家聰認為，觀乎日股近期走勢欠缺方向，反映外資對買入日股興趣已經大不如前。不過，高盛集團首席日本股票策略師Bruce Kirk表示，圓匯處於低位有助海外投資者購買日本股票，並為海外基金提供了一個「甜蜜點」，以相對低廉的價格購買日本股票，減少日後因日圓貶值而導致這些股票的美元價值下降的可能。

投行高盛最新對東證指數的12個月目標為3,100點，而瑞銀證券（日本）和摩根大通對該指數的目標價分別為2,900點和3,000點。