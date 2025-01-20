日今周加息機率八成 Yen兌港元年底看5.19

除了特朗普正式上任美國總統外，展望本周國際金融市場另一大焦點，乃日本央行將於周四至周五舉行議息會議。從近期日本財金官員的口風，加上日本經濟數據反映物價壓力持續及薪金增長強勁，目前交易員預期，本周日央行加息的機率逾80%。亦有分析指，由於近年日圓走勢過弱，特朗普回朝後，不排除會宣布日本為「匯率操縱國」，迫使日圓升值，故別心急為日圓匯價估底。

薪金增長成息口關鍵 日圓兌每美元上周五處156.3。綜合投資大行分析，普遍估計圓匯今年升值居多，其中花旗對圓匯3個月預測為152，未來半年到一年料升至142，即折合每百日圓兌港元回升至5.47。渣打銀行首席投資辦公室則稱，日圓兌每美元在貨幣政策差異下，3個月將回升至152，12個月後可能進一步升到145，即每百日圓兌港元在5.38。瑞銀最新預計日圓今年底將見150，即每百日圓兌約5.19港元。

日本央行行長植田和男上周提及，若然當地今年經濟狀況持續改善，將決定加息，但具體時機取決於未來經濟、金融和通脹的發展，同時亦要對風險保持警惕，留意美國經濟政策的不確定因素；並提及央行將薪金增長視為加息關鍵因素，希望今年薪金和物價的上漲保持均衡速度。

資深經濟分析師羅家聰表示，觀乎上周日圓兌每美元跌勢，較英鎊、歐元等其他非美貨幣為弱，所以估計市場已率先消化（Price In）日本央行本周的加息行動；又稱日本息口屬不尋常地低，因日本和美國兩地通脹表現相若，但息差差距卻高達4厘，所以日本逐步加息、美國繼續減息是合理行動，估計日圓兌每美元於今年或會在130至150區間上落，即折合每百日圓兌港元介乎5.18至5.9。

不排除被列匯率操縱國 至於市場緊盯中美貿易戰再度升級，會否一觸即發，波及日本出口，他指日本現時只是美國第5大進口國，加上日本主要向美國出口晶圓加工等中高檔電子產品，具有一定獨市成分，所以毋須太過擔心。

不過，獨立外匯商品分析師盧楚仁則認為，特朗普絕對有機會加徵日本關稅，而且更大機會是宣布日本為「匯率操縱國」，從而迫使日圓升值。

事實上，去年美國財政部曾基於貿易順差、經常帳順差及外匯干預的3項標準，將日本列為「匯率操縱國觀察名單」。