產經

恒指料高開 周內兩萬關拉鋸

中美元首上周通電話，消息帶動在美上市的中概股急升，信誠證券聯席董事張智威預期，恒指周一會隨外圍高開約300點，其後呈「有波幅、無升跌」格局，於約20,000點水平徘徊。
周一正式宣誓就職美國總統的特朗普如何執行其關稅主張，是本周市場最大焦點。張認為，由於特朗普立場反覆無常，而且這會是他擔任總統最後一個任期，大有「來者不善」之勢，投資者得提防，若中美期間各出招數，大市或現波動。
泡泡瑪特染藍大熱
拜登政府加碼限制晶片出口，國產晶片再次受資金炒作，半導體板塊近日持續走高。張智威相信，隨着出口禁令升級，在缺乏選擇下，內地的晶片股仍會有追捧。談及近日升見52周高位的中芯國際(00981)，他相信其業績有望「因禍得福」，股價可續揚，甚至有機會重回2020年創下44.8元的歷史高位。
恒生指數系列季檢結果下月公布，張對泡泡瑪特(09992)成今次藍籌新貴頗有信心，原因是「谷子經濟」領域大旺，內地玩具公司布魯可(00325)亦成功上市，相信泡泡瑪特可受惠熱潮，股價有望再創新高；同以知識產權（IP）做生意的名創優品(09896)也值得關注。
SPDR金看高一線
另外，他建議投資者可留意跟足金價走勢的黃金ETF──SPDR金(02840)，該ETF於1月走勢向好，主因受惠中國人民銀行減持美債買黃金，中美博弈下避險升溫，因而獲得資金配置。他並提醒選擇黃金相關產品時要留神，如紫金礦業(02899)有從事其他金屬業務，這類金礦股未必能跟足金價升勢。
新股方面，曾於2022年申請在深圳上市但最終撤回的中國茶商八馬茶業，計劃轉戰香港上市。據其初步招股文件透露，華泰國際、農銀國際及天風國際為聯席保薦人，集資用於擴建及新建生產基地、擴大產品組合、開設旗艦店及收購等。
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