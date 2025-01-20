恒指料高開 周內兩萬關拉鋸
中美元首上周通電話，消息帶動在美上市的中概股急升，信誠證券聯席董事張智威預期，恒指周一會隨外圍高開約300點，其後呈「有波幅、無升跌」格局，於約20,000點水平徘徊。
周一正式宣誓就職美國總統的特朗普如何執行其關稅主張，是本周市場最大焦點。張認為，由於特朗普立場反覆無常，而且這會是他擔任總統最後一個任期，大有「來者不善」之勢，投資者得提防，若中美期間各出招數，大市或現波動。
泡泡瑪特染藍大熱
拜登政府加碼限制晶片出口，國產晶片再次受資金炒作，半導體板塊近日持續走高。張智威相信，隨着出口禁令升級，在缺乏選擇下，內地的晶片股仍會有追捧。談及近日升見52周高位的中芯國際(00981)，他相信其業績有望「因禍得福」，股價可續揚，甚至有機會重回2020年創下44.8元的歷史高位。
SPDR金看高一線
新股方面，曾於2022年申請在深圳上市但最終撤回的中國茶商八馬茶業，計劃轉戰香港上市。據其初步招股文件透露，華泰國際、農銀國際及天風國際為聯席保薦人，集資用於擴建及新建生產基地、擴大產品組合、開設旗艦店及收購等。
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