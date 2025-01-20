恒指料高開 周內兩萬關拉鋸

中美元首上周通電話，消息帶動在美上市的中概股急升，信誠證券聯席董事張智威預期，恒指周一會隨外圍高開約300點，其後呈「有波幅、無升跌」格局，於約20,000點水平徘徊。

周一正式宣誓就職美國總統的特朗普如何執行其關稅主張，是本周市場最大焦點。張認為，由於特朗普立場反覆無常，而且這會是他擔任總統最後一個任期，大有「來者不善」之勢，投資者得提防，若中美期間各出招數，大市或現波動。

新股方面，曾於2022年申請在深圳上市但最終撤回的中國茶商八馬茶業，計劃轉戰香港上市。據其初步招股文件透露，華泰國際、農銀國際及天風國際為聯席保薦人，集資用於擴建及新建生產基地、擴大產品組合、開設旗艦店及收購等。