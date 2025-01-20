普徠仕：通脹升溫為美股最大風險

美國股市過去一段時間表現強勁，很大程度是基於當地經濟表現理想。普徠仕多元資產部門資本市場策略師Tim Murray接受本報訪問時表示，隨着特朗普政府上台，通脹升溫可能是最大的風險。

他直言︰「假如通脹重燃，不僅會看到聯儲局的減息幅度小於預期，而且可能會重新加息。」這將成為債券價格、股票估值轉勢下跌的重要轉捩點。

Murray表示，特朗普最突出的兩項競選承諾──提高關稅及限制移民都可能會加劇通脹。更高的關稅意味着進口商品價格更高，成本通常會轉嫁給消費者；而更嚴格的移民政策可能會導致勞動市場趨緊，從而令工資上漲而刺激通脹。

資源股短債助對沖 按照基本預測，他預計聯儲局今年的減息步伐將會更為謹慎，可能僅減息一至兩次。在出現通脹持續回落的明確證據之前，聯儲局很可能會將利率維持在3.75厘以上。對投資者而言，這意味着需要考慮投資組合有無適當對沖通脹風險，其中一種做法是考慮增持歷來對通脹反應良好的資產類別，例如自然資源股票等。債券方面，由於孳息率可能會持續上升，於承擔存續期風險比較謹慎，可能需要比平常配置更多短期債和高收益債。

Murray又指出，市場對特朗普勝選的樂觀情緒，主要源於其政策對商業活動（特別是小型企業）的潛在影響。不過，市場已經反映許多正面因素。由於股票估值已處於偏高水平，若美股盈利未能達到市場預期，可能出現部分回調。

今日為馬丁路德金紀念日，美國股市休市一日。另外，本周開始進入季度業績期高峰，包括串流影視平台Netflix、寶潔（P&G）、強生、3M等大型企業亦會相繼放榜。