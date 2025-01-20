亞洲7招應對特朗普2.0

日資投行野村發表的研究報告指出，綜觀在美國貿易逆差最大的11個國家中，有7個來自亞洲，包括中國、越南、日本、南韓、泰國和印度。吸取特朗普1.0的教訓後，亞洲政策制訂者不再閒着，正忙於制訂戰略應對特朗普2.0的到來，主要有以下7大方向。

首先，亞洲諸地可從美國進口更多商品，藉此縮小與美國的雙邊貿易順差，如進口更多美國能源、農產品、國防設備、飛機，醫療及診斷設備和技術。其次是增加對美國的投資，台積電在美建廠就是例子。第三是降低美國進口商品關稅和與美建立自由貿易協定。第四是加強美國以外的聯盟，如區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）與跨太平洋夥伴全面及進步協定（CPTPP），以及雙邊協定。第五是盡量降低第三國風險，皆因對中國透過第三國間接向美國出口方面的審查，可能會更加嚴格。第六是在中美博弈下鼓勵建立新的供應鏈。最後，乃研究潛在的報復措施，上月中國便宣布禁止向美國出口鎵、鍺和銻就是例子。