華經濟乘風破浪 鞏固根基抗跌宕

中國經濟去年實現5%的增長目標，而在當局推出組合拳的刺激下，去年第四季增速明顯增強，為今年首季穩步開局打下基礎。回顧去年，來自美國的打壓並沒有少，且出招往往是精準到位，加上美元強勢引發非美元貨幣貶值潮，內地房地產、消費零售、出口與製造業，以及地方債務各有困難，但事實證明中國可克服應對。

展望今年，美國特朗普回朝，短期仍處強勢的美元，好大機會成為金融市場「黑天鵝」。中國面對的挑戰只會多不會少，得抱着乘風破浪的勇毅精神，繼續努力化解矛盾，確保可持續發展，為世界建立一個可靠而具能見度的投資選項，自能找到立足之地。

今年是內地經濟「十四五」的收官之年，中國經濟目前確實面對困難，包括來自美國在貿易、科技上的打壓，而內部房地產與地方債務危機，亦令本地投資及消費大降溫，近乎通縮的物價環境、泵極唔起的資本市場，低迷的中國資產估值，內內外外的問題困擾下，去年能實現經濟增長5%的目標，實在得來不易。

之所以能捱過困難的一年，過去多年內地在製造業升級改造的努力、早着手治理量化寬鬆貨幣政策帶來的資產泡沫，着力去槓桿，以及推動深化市場改革開放措施，穩步推進人民幣國際化，都是關鍵的因素。觀乎去年，中國電動車滲透率持續提升，更穩步「出海」，招來美國為首的西方集團加大力度打壓，是意料中事，反正要下山，就得先闖木人巷。

展望下一個5年規劃即「十五五」，科技競賽將成主軸，故美國新舊政府交替期間，仍不忙在晶片領域上加大對華圍堵，務求拖着中國科技業後腿，免兩國差距愈來愈近。繼汽車工業後，美國還盯上中國造船業，反正所有威脅到美國地位的，統統都受打壓，所謂「自由貿易」，「公平競賽」，在當今美國已成「廢物」。

在這麼分裂環境下，對中國、對世界，無疑是危局，因這意味着國際貿易規模收縮，經濟增速放慢。更令人擔心是，特朗普上場後，其政策主張將推升通脹，減息周期斷纜，甚至加息，滯脹危機襲美，美元資產價格大幅波動，風險外溢，又逼資金向避險的美元萬劍歸宗，收割全球，所謂「招不怕舊，最緊要受」！

如今，世界各地都知道美霸行徑而思自保之法，去美元化並不是偽命題，中國要化危為機，就得繼續努力發展成為能分散美元風險，增長穩定而能見度高的理想資產和投資市場。畢竟，美元愈是頻繁引發極端市場波動，美國對外政策愈是霸道，為他國製造各種麻煩，就愈壯大追求非美投資的力量，誰能團結這種思變力量，為全球經濟提供可靠治理方案者，誰就可得天下。

中美貿易戰打了7年，大概已向世界說明，美國打壓中國不會成功，即使特朗普再度主政，亦改變不了這個事實。中國會繼續在汽車、造船、航空、物流、新能源、新材料、精密機器、智慧城市等各方面繼續領跑，今年若順利實現「穩樓穩股」的戰略目標，中國經濟自可站上提速的新台階。