大行觀點：環球投資市場提防「特」變

特朗普的第二任期可能從多方面影響市場。市場對特朗普勝選的樂觀情緒，主要源於其政策對商業活動（特別是小型企業）的潛在影響。小型股有望受惠於監管壓力紓緩及潛在企業減稅措施，但鑑於高額的聯邦預算赤字，市場對進一步減稅仍持懷疑態度。

然而，市場已經反映許多正面因素，加上股票估值已處於偏高水平，若2025年美股盈利未能達到預期，可能出現部分回調。

特朗普的政策可能帶來重燃通脹憂慮的風險。雖然經濟學家普遍認為提高關稅和收緊移民政策不利於美國經濟，但經濟增長預期仍在上升。這是因為市場預期，隨着選舉不確定性消除，被壓抑的經濟活動可能重現。此外，由於共和黨的政策通常較民主黨更有利於商業發展，許多企業，特別是小型企業，對未來商業環境更加樂觀。因此，普遍預期今年商業活動可能增加並擴闊。

此外，預計聯儲局在2025年的減息步伐將更為謹慎，可能僅減息一至兩次。去年下半年通脹頑固，聯儲局亦意識到特朗普的競選承諾對通脹的潛在影響，因此在出現通脹持續回落的明確證據前，聯儲局很可能不會將利率降至3.75厘以下。

配置短期債券抵禦通脹 對投資者而言，這意味着需要考慮其投資組合有無適當對沖通脹風險。投資者或可考慮增持歷來對通脹反應良好的資產類別，如自然資源股票等。

同時，由於債券孳息率可能持續上升，因而對顯著增加存續期持謹慎態度。較長期的投資級別債券一般能有效對沖衰退風險，但難以對沖通脹風險。因此，適度增加配置短期債券和高收益債券或更為合適。

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