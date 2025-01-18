股市估市：濰柴受惠以舊換新政策
美國去年12月核心消費物價指數（CPI）按年增長3.2%，低於預期及前值，帶動美債孳息率高位回落。不過，當地就業市場仍見韌性，招聘活動縱有放緩但裁員未見急增。基於近期美國聯儲局官員對減息態度保守，市場預期1月當局將暫停減息，因此債息回落空間或有限。
港股方面，恒生指數於低位18,671點終見技術反彈，逐步逼近短期交易區間頂部20,000點，短線後市視乎特朗普下周一的就職演說，宜留意波動風險。
個股方面，可留意濰柴動力(02338)。中汽協數據顯示，去年12月重型卡車銷量8.42萬輛，按年增長61.6%，受惠於年底銷售擺脫頹勢，全年銷量90.17萬輛，按年跌1%。國家發改委和財政部1月發布《關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，提出將老舊營運貨車報廢更新補貼範圍擴大至國四及以下排放標準營運貨車。是次補貼範圍擴大超出預期，金額則不變。
重卡銷量增長可期
預計以舊換新補貼政策落地，刺激更新需求，加上出口市場需求穩定增長，利好2025年重卡銷量重拾增長，迎來行業上升周期。
濰柴動力作為重卡發動機龍頭，料可受惠於行業復甦。即使2024年行業遇逆風，去年首3季收入仍可保持平穩，按年增長1%至1,620億元人民幣，純利按年增長29.2%至84.01億元人民幣。估值上，該股現價對應2025財年預測市盈率8.3倍，低於過去5年平均水平，預測股息率6.7厘，估值不高，向上阻力位15元。
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