股市估市：濰柴受惠以舊換新政策

美國去年12月核心消費物價指數（CPI）按年增長3.2%，低於預期及前值，帶動美債孳息率高位回落。不過，當地就業市場仍見韌性，招聘活動縱有放緩但裁員未見急增。基於近期美國聯儲局官員對減息態度保守，市場預期1月當局將暫停減息，因此債息回落空間或有限。

港股方面，恒生指數於低位18,671點終見技術反彈，逐步逼近短期交易區間頂部20,000點，短線後市視乎特朗普下周一的就職演說，宜留意波動風險。

重卡銷量增長可期 預計以舊換新補貼政策落地，刺激更新需求，加上出口市場需求穩定增長，利好2025年重卡銷量重拾增長，迎來行業上升周期。

濰柴動力作為重卡發動機龍頭，料可受惠於行業復甦。即使2024年行業遇逆風，去年首3季收入仍可保持平穩，按年增長1%至1,620億元人民幣，純利按年增長29.2%至84.01億元人民幣。估值上，該股現價對應2025財年預測市盈率8.3倍，低於過去5年平均水平，預測股息率6.7厘，估值不高，向上阻力位15元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）