宏觀視野：中港憂陷通縮防守為上

中國人民銀行貨幣政策委員會早前舉行2024年第四季度例會，會議認為要實施適度寬鬆的貨幣政策，加強逆周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加大貨幣財政政策協同配合，保持經濟穩定增長和物價總體穩定。

會議研究了下一階段貨幣政策主要思路，建議加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，按國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準減息。針對目前經濟形勢，市場普遍認為內地息率有進一步下調空間。

資金續湧內地債市避險 中國債市近月成為市場焦點，10年期國債孳息率屢創新低，一度跌破1.6厘水平，30年期國債孳息率則低見1.8厘。債券市場往往提供重要的經濟前瞻，其一是關於通脹預期的訊息，從過去一年的國債孳息率變動中，明顯看到市場預期內地通縮壓力持續，實質利率偏高下令名義利率有下調空間。

其二是市場對回報預期的轉變，試想如果整體經濟充滿活力，高回報項目比比皆是的話，資金怎會選擇投入10年國債，每年收取僅一厘多的收益！長期債息屢創新低，正好顯示資金繼續傾向打防守，機構及個人均不願意冒風險，經濟活動難以提振。

人行最近啟動第二次互換便利操作，金額為550億元人民幣。互換便利是內地支持資本市場的貨幣政策工具，支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票交易所買賣基金（ETF）、滬深300成分股等資產作抵押，從人行換入國債、央行票據等高級流動性資產。互換便利首期規模是5,000億元人民幣，為機構提供低息融資機會。

在內地長期利率下滑，經濟前景不明，能夠提供穩定收益回報的資產變成稀有品種。在香港掛牌的中特估板塊，很多的股息率達6厘以上，與內地債息出現4厘息差，對面向內地資金成本的投資者，帶來相當不俗的息差交易機會。

港元匯率過強窒礙復甦 內地息口向下的同時，美債息近月持續向上，導致中美10年期國債負息差擴大至逾3厘，接近25年來最大。兩國息差持續擴大，不利人民幣匯率走勢。同時，由於市場近期修正對美國降息預期，導致美元強勢持續，聯繫匯率機制下，港元持續偏高，息口高企，對香港的零售、旅遊、地產行業均帶來壓力。

香港經濟面對匯率、息率及成本結構高企等問題，前兩者在目前機制未能調整，剩下的壓力便全面傾向物價，包括人工及樓價，通縮的環境以往也在香港出現過，過程是苦不堪言。作為小投資者，面對現時形勢，繼續留守防守力強的資產仍是較佳選擇。

港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士）