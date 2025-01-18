商業消息：基金放售北角商場料值16億

港島大型商場罕有推出市場放售。由基金持有的北角和富道21至53號和富WORFU，以現狀連現有租約出售，市值料約16億元。

京都廣場舖獲1.25億洽 市場消息稱，由本地老牌家族持有的銅鑼灣駱克道京都廣場地下全部舖位，獲買家以約1.25億元洽購至尾聲。該批物業由5個舖位組成，現時有3個租客，為時裝及零食店租戶，每月總租金收入近40萬元，若以上述出價計算，租金回報率約3.7厘。同區景隆街1號及2號分別有地舖續租，其中1號一個面積約700方呎舖位，每月租金近20萬元。

此外，資料顯示，西區干諾道西76號全幢以約4,180萬元登記易手，物業總樓面面積約4,100方呎，成交呎價約10,195元。而紅磡漆咸道北491至493號漆咸樓地舖以約1,190萬元沽出，以該舖面積約1,700方呎計算，呎價約7,000元。