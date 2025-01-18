公居屋市況：華明邨減近一成 揸4年半蝕110萬

世紀21奇豐陳偉康表示，該屋邨信明樓中層14室，實用面積約443方呎，原以338萬元放售，放盤5個月累減30萬元或約8.9%，以308萬元售出，呎價約6,953元。原業主於2020年8月購入上址，當時作價420萬元，現沽貨帳面虧蝕約112萬元，跌價約26.7%。

綠表客449萬購英明苑

至於未補價第二市場不乏減價買賣，美聯黃少明表示，將軍澳居屋英明苑錄得今年首宗成交，單位為D座高層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，約一年前以約550萬元未補價放售，近期已調減至約469萬元，最終累減達約101萬元，以449萬元獲綠表客承接，減幅約18.4%，呎價約6,961元。