二手樓價又跌過

粉嶺中心三房呎售$8443 創逾8年低 樓市欠缺反彈條件，代理行一份反映二手樓價走勢的指數，升勢僅維持短短兩周即再度回落，按周下挫約0.44%，繼續處於逾8年低位。市場低價買賣不絕，粉嶺中心三房單位以450萬元低市價一成易手，呎價僅約8,443元，料為屋苑逾8年新低。

上述中原城市領先指數最新報138.64點，屬於2016年9月底水平，相比2021年8月錄得的191.34點歷史高位，累跌約27.54%，該行預期農曆新年前指數將於136至140點反覆徘徊。

至於大型屋苑、中小型單位，以及大型單位3項主要樓價指數，全線按周報跌，跌幅介乎約0.04至0.65%不等。4個主要地區樓價普遍下挫，以九龍區跌幅最大，較對上一周回落約1.16%，新界西及港島區也分別下跌約0.76%及0.48%。

迎海•駿岸持10年仍蝕32萬 事實上，樓價繼續於谷底沉淪，市場消息指出，上述粉嶺中心J座低層3室，實用面積約533方呎，去年11月以約520萬元放售，最後累減70萬元沽出，較市價約500萬元水平低約一成。是次呎價屬2016年11月後最低，當時一個實用面積約535方呎三房戶，以每方呎約8,225元易手。

私宅價格倒退，馬鞍山接連有持貨多年的業主，相繼蝕讓沽貨。世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山迎海‧駿岸7座中層D室，實用面積約496方呎，兩房間隔，放盤8個月減價約47萬元，以703萬元獲承接，呎價約14,173元，原業主持貨約10年帳面仍虧蝕約32萬元。

銀禧花園兩房賣510萬貶兩成 中原黃達雄表示，同區薈晴1座中層B02室，實用面積約223方呎，開放式間隔，累減約110萬元，以約290萬元沽出，呎價約13,004元，單位2016購入價約331萬元，至今貶值約41萬元或約12.4%。

此外，該行姚枝榮指出，火炭銀禧花園5座中層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，成交價510萬元，呎價約10,241元，原業主持貨約4年帳面蝕約130萬元，貶幅約20.3%。

至於市區半新盤持續錄得虧損，中原葉文浩表示，土瓜灣Downtown 38高層E室，為實用面積約305方呎一房戶，以約510萬元沽，呎價約16,721元。單位2019年2月一手購入價約582.3萬元，至今近6年跌價約72.3萬元。

由於農曆新年將至，市場睇樓活動開始放緩。利嘉閣陳海潮表示，市民陸續準備慶祝新年，加上發展商頻繁推盤，二手屋苑被冷落。全港50個指標屋苑於今、明兩日預約睇樓量錄1,000組，按周下跌約1.5%，連跌兩周，並為近21個周末新低。

二手樓價指數走勢