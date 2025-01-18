簡訊一覽
●莎莎國際(00178)去年10至12月底止第三財季整體營業額10.55億元，按年跌10.7%。當中，港澳地區按年跌8.1%至8.17億元；內地降35.8%至1.2億元。同店銷售方面，港澳地區按年跌10.5%，內地則跌12.9%。期內，線下銷售錄得8.75億元，按年跌幅由上半財年的17.4%，大幅改善至期內的7.9%，而線下業務佔集團總營業額的82.9%；線上銷售跌22.3%至1.8億元。
●瑞銀於1月13日在場內增持中國平安(02318)481.49萬股，每股均價約40.61元，持股量由9.99%增至10.06%。
●江西銅業(00358)獲母企江西銅業集團於1月15日在場內增持270.4萬股，每股均價12.5155元，持股量由23.98%升至24.17%。
●施羅德於1月15日在場內增持藥明康德(02359)37.64萬股，每股均價52.68元，持股量由4.93%增至5.02%。
●MPF研究機構積金評級指，截至去年12月底，強積金的全年回報約為8.82%，總資產值估算約1.291萬億元，相當於475萬名成員平均帳戶結餘約27.16萬元。
●富衛香港宣布與永豐銀行簽訂長期銀行保險夥伴合作協議，未來富衛將為永豐包括高資產淨值人士在內的客戶，提供資產配置和傳承規劃的多元化保險方案及服務，以拓展高淨值客戶及商業市場。
●日本農林水產省公布，上月所有品種、用於主食的大米銷售給批發商的價格是去年同期的1.6倍，達至每60公斤24,665日圓（約1,234港元)，再創歷史新高，是自去年9月首次突破每60公斤兩萬日圓以來，連續4個月創新高。
●新加坡上月非石油國內出口額按年增長9%，延續前月按年增3.4%的向上趨勢，且勝市場預期。產品類別方面，電子產品出口額續呈強勢，按年增18.6%；出口地方面，對台灣的出口增長幅度最大，按年增50.8%，而對美出口亦增長30.7%。
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