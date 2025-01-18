簡訊一覽

●MPF研究機構積金評級指，截至去年12月底，強積金的全年回報約為8.82%，總資產值估算約1.291萬億元，相當於475萬名成員平均帳戶結餘約27.16萬元。

●富衛香港宣布與永豐銀行簽訂長期銀行保險夥伴合作協議，未來富衛將為永豐包括高資產淨值人士在內的客戶，提供資產配置和傳承規劃的多元化保險方案及服務，以拓展高淨值客戶及商業市場。

●日本農林水產省公布，上月所有品種、用於主食的大米銷售給批發商的價格是去年同期的1.6倍，達至每60公斤24,665日圓（約1,234港元)，再創歷史新高，是自去年9月首次突破每60公斤兩萬日圓以來，連續4個月創新高。

●新加坡上月非石油國內出口額按年增長9%，延續前月按年增3.4%的向上趨勢，且勝市場預期。產品類別方面，電子產品出口額續呈強勢，按年增18.6%；出口地方面，對台灣的出口增長幅度最大，按年增50.8%，而對美出口亦增長30.7%。