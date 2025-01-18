力拓嘉能可傳商討合併
全球第二大礦業集團、澳洲礦業力拓集團（Rio Tinto），據報正與瑞士商品巨擘嘉能可（Glencore）商討合併的可能性。如果成事，將成為該行業有史以來規模最大交易，並將挑戰必和必拓（BHP）的龍頭地位。
成事市值超越必和必拓
外媒報道，力拓與嘉能可最近已進行早期洽談，惟尚未透露會談是否仍在進行。目前，力拓市值約1,030億美元，嘉能可約550億美元，而龍頭的必和必拓約1,260億美元。
嘉能可曾於2014年提出與力拓合併事宜惟未成事，而嘉能可前行政總裁Ivan Glasenberg持有力拓10%股權。必和必拓先前企圖以390億美元收購英美資源集團（Anglo American）失利，促使對手評估策略選項，力拓和嘉能可去年10月曾進行早期的合併談判，商談合併部分或所有事業，但這些討論並未達成協議。
分析指出，兩巨頭洽談合併，凸顯礦商正聚焦於大型併購交易，以取得能源轉型所需的金屬，最後並未成局，但分析師認為可能延續礦業的併購熱潮。
油企消息方面，內媒報道，由中國石油(00857)旗下中石油太湖（北京）投資及佳木斯市交通投資集團共同持股的佳木斯市新時代能源近日成立，法定代表人為劉樹良，註冊資本4,300萬元人民幣。該公司經營範圍涵蓋新興能源技術研發、潤滑油銷售、石油製品銷售、石油天然氣技術服務、集中式快速充電站及充電樁銷售等。
國際油價昨日靠穩，紐約期油及布蘭特期油分別曾升0.4%及0.2%，報每桶79.05美元及81.52美元。現貨金價在每安士2,700美元水平整固，曾報2,706美元。
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