力拓嘉能可傳商討合併

全球第二大礦業集團、澳洲礦業力拓集團（Rio Tinto），據報正與瑞士商品巨擘嘉能可（Glencore）商討合併的可能性。如果成事，將成為該行業有史以來規模最大交易，並將挑戰必和必拓（BHP）的龍頭地位。

成事市值超越必和必拓 外媒報道，力拓與嘉能可最近已進行早期洽談，惟尚未透露會談是否仍在進行。目前，力拓市值約1,030億美元，嘉能可約550億美元，而龍頭的必和必拓約1,260億美元。

嘉能可曾於2014年提出與力拓合併事宜惟未成事，而嘉能可前行政總裁Ivan Glasenberg持有力拓10%股權。必和必拓先前企圖以390億美元收購英美資源集團（Anglo American）失利，促使對手評估策略選項，力拓和嘉能可去年10月曾進行早期的合併談判，商談合併部分或所有事業，但這些討論並未達成協議。

分析指出，兩巨頭洽談合併，凸顯礦商正聚焦於大型併購交易，以取得能源轉型所需的金屬，最後並未成局，但分析師認為可能延續礦業的併購熱潮。

國際油價昨日靠穩，紐約期油及布蘭特期油分別曾升0.4%及0.2%，報每桶79.05美元及81.52美元。現貨金價在每安士2,700美元水平整固，曾報2,706美元。