侵侵擬發行政命令列加密幣優先事項

人稱「侵侵」的特朗普即將重返白宮，據報他最快下周一，亦即就任美國總統第一日就簽署行政命令，把加密貨幣指定為國家優先事項，指示政府部門與業界合作，內容也可能包括指示政府部門檢討數碼資產的政策，可能暫停所有與加密貨幣有關的訴訟。

至於之前提過的國家比特幣儲備，消息指，特朗普也在考慮當中；他亦有意開設一個加密貨幣諮詢委員會，為白宮列出產業的優先事項。

比特幣越10萬關 微策略漲 消息刺激比特幣在本港時間周五清晨重越每枚10萬美元大關，其後高見103,315美元。比特幣頭號大戶微策略（MicroStrategy）的股價周五早段曾再升6.65%，交易所Coinbase則再升最多5.91%。

至於特朗普提名的下任美國財長、本身也是加密幣擁躉的貝森特則到參議院接受質詢。他一方面聲言要捍衞美元作為全球儲備貨幣的地位、聯儲局制訂貨幣政策應該不受干預，一方面表明「不認為財政部要繼續探討搞央行數碼貨幣（CBDC）……人民幣等缺乏投資選項的貨幣才要」，該做的是為打擊加密幣金融犯罪制訂前瞻性的監管框架。

作為美國大掌櫃，貝森特再為特朗普1.0的減稅措施辯護，稱如果任由它今年到期，中產稅負將暴增，全國的稅負將飆升4萬億美元，繼而重創經濟。他又稱想不出特朗普的經濟政策有甚麼會誘發通脹，增加美國本土能源生產等可以在提升國民工資的同時，將通脹回復至聯儲局的2%目標。

他又說，「美國不愁收入，開支才是問題，以前經濟不衰退、不打仗的時候根本不會這樣」，批評現屆拜登政府的清潔能源稅務寬免嚴重失控，「推動經濟增長的投資必須優先於推高通脹的金錢浪費」，不反對重啟企業研發100%免稅。

美債息曾失守4.6厘 道指高開 然而，日資券商野村警告，10年期美國國債孳息率仍有「坐5望6」的風險，首先特朗普的政策會推高通脹，事關他很可能甫上場便大加關稅，寬監管等供給側改革卻見效需時，而且聯儲局乃至全球各國購買美債的力度不如以往。

該債息昨曾失守4.6厘，美股3大指數則於拜登任內最後一個交易日做好，道指早段升373點，報43,526點；標指升62點，報6,000點；納指升323點，報19,661點。

另外，去年12月工業生產按月升0.9%，遠勝預期，新屋動工及建築批核分別按月升15.8%及跌0.7%，俱勝預期。