強美元恐累全球滯脹

BIS憂美關稅推動升值 新興市最受衝擊 去年國際形勢風高浪急，有「央行之母」之稱的國際清算銀行（BIS）認為，世界經濟正處於軟着陸的軌道，惟展望今年新挑戰帶來不確定性，警告若特朗普上任美國總統後推行關稅新政，繼續推高美元，全球將出現滯脹，即經濟停滯不前但失業率和通脹飆升。

BIS的報告指出，調查顯示，受訪者認為美國經濟不着陸的可能性上升，即經濟強勁但通脹未降溫，可能會限制美國和其他經濟體減息的幅度，加上全球貿易可能面臨更多摩擦和碎化，若美國最終幾乎不減息，甚至加息，但其他經濟體卻不得不減息，這可能會導致資本流動和匯率大幅調整。

該行解釋，美國利率上升、經濟走強和政治不確定性增加的背景下，美元匯價有機會繼續上漲，鑑於美元在貿易結算和國際金融體系中佔據主導地位，對全球經濟產生滯脹效應。一方面，美元升值將推高進口價格，令市場的通脹預期升溫，將加劇美國以外地區的通脹，尤其是新興市場經濟體。

借貸成本高抑制經濟活動 強美元往往會推高全球借貸成本，從而收緊金融條件，BIS指這將抑制實體經濟活動，特別是在基本面薄弱和財政狀況脆弱的經濟體。該行又認為，風險管理的考量、各國央行之間清晰的溝通，將是對抗通脹、支持經濟活動的關鍵，並以2022年中之後的實際情況為例，當時多個先進經濟體的央行開始收緊貨幣政策，結果令到兩年期國債孳息率每上升一個百分點，通脹一年內便會下降0.5個百分點，認為是有效的政策。

可是，上述「各國央行之間清晰的溝通」可能是較難達到的理想，因為回看實際政治環境，東西方的分化嚴重。例如去年經濟「保五」的中國，就被美國特朗普提名為下屆財長的貝森特（Scott Bessent）形容為「正處於嚴重的經濟衰退或蕭條之中，並正試圖通過出口擺脫困境。」

加拿大央行行長卡尼近日就在公開場合表示，將在今年上半年宣布結束量化緊縮政策，並重啟正常的資產購買計劃，成為全球首批停止取消疫情期間資產購買計劃的央行之一。就算同處亞洲，同樣面臨強美元的威脅，但各央行以自身利益出發，政策各異。如印尼央行本周便出乎市場意料減息0.25厘；南韓央行本周意外地維持利率不變。

亞洲多國外儲縮 抗衡變難 分析指出，亞洲央行抵禦強勢美元的防線開始顯現裂痕，尤其是部分國家以提振本地經濟為最優先，嘗試干預匯價來穩定本幣，都在消耗自身的外匯儲備。印度的外匯儲備自去年9月創下7,050億美元的紀錄高位以來，已減少700億美元；而南韓的外匯儲備在兩年內減逾500億美元。

日本央行將在下周議息，媒體調查顯示，近四分之三的日本央行觀察家預測日央行下周將加息。昨日的指數掉期則顯示，下周日央行加息的可能性高達99%，高於周三時71%。日圓兌每美元匯率升破155日圓，創一個月以來新高，每百日圓兌港元處5算。

美匯指數半年表現