保監：去年首3季內地客投保額微跌

保監局公布去年首3季度臨時業務統計數字，期內毛保費總額達到4,808億元；長期業務（不包括退休計劃業務）的新做保單保費為1,696億元，按年上升15.7%，主要包括非相連個人業務的1,620億元，按年增18%。期內，源自內地訪客（MCV）的新做保單保費為466億元，按年輕微下調0.4%，佔個人業務總新做保單保費27.6%，當局稱考慮到內地訪客季節性到訪的模式，有關業務統計數字將從今年首季開始由每季度改為每半年公布一次。

去年首3季長期有效業務的保費收入總額為4,058億元（升8.3%），主要包括非相連個人業務的3,584億元（升8.7%）、相連業務的168億元（跌7.5%）以及退休計劃業務的255億元（升14%）。期內給付保單持有人的申索和利益總金額為2,702億元（升12.7%）。

一般保險方面，期內毛保費及淨保費分別為750億元和517億元，已償付申索毛額為384億元。整體經營利潤為67億元，而承保利潤為22億元。直接一般業務的毛保費及淨保費分別為395億元和279億元，前者主要由意外及健康業務的180億元帶動，當中包括醫療業務155億元和旅遊業務15億元。

擬為分紅保險演示利率設上限 此外，風險為本資本制度於去年7月1日實施，保監局執行董事（長期業務）呂愈國稱，分紅保險的產品特質，若有人以很高的預期回報作招徠，可能違反「公平待客」原則，故計劃為分紅保險的演示利率設上限，該上限將最少每年檢討一次，亦會據不同經濟周期進行調整。考慮到不同幣種的回報不一，初步估計將分為港元及非港元兩個上限。他又指，當局計劃推出一站式分紅實現率比較平台，以供投保人查閱不同保單的回報，並且擬就中介人酬勞結構進行檢討。上述3項建議措施同時處於諮詢階段，正在諮詢業界，預料今年內公布更多細節。

值得留意是，新制度下保險公司必須根據財政年度而非曆年匯報其承保表現，故公眾不應將最新數字與過往年度發布的數字作直接比較。