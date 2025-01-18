證監：需延續GEM復甦勢頭

GEM（前稱創業板）改革推行逾一年，香港證監會主席黃天祐強調，GEM對中小企業和香港上市市場發展重要，需要不斷提高GEM和整個市場的發行人品質，以延續該板復甦勢頭，而企業上市後，要塑造良好的重企業管治。

他指，保薦人和企業財務顧問等均為新股上市重要的參與者，幫助客戶確保監管合規和應對複雜的上市過程，作為獨特的把關者，須增強其價值貢獻，協助申請上市公司建立企業管治。對他們而言，新股上市不應只是單筆交易，而是提升其價值貢獻的機會，並將有效防止惡性競爭導致的持續價格戰。

他提到，GEM上市的平均保薦人費用增至去年的680萬元，相比2020年升25%，但平均費用佔集資金額的比例仍然維持於9%左右。

黃氏又指，保薦人嚴格的盡職審查對於維持香港作為國際集資中心的聲譽十分重要，有研究指出，聲譽良好的保薦人往往帶來較小的價格折讓，以及減低上市初期的股價波動。投資者信心減弱，企業融資的難度和成本均會上升，從而引發連鎖反應，削弱香港的競爭力。