中金予騰訊跑贏行業評級 目標價468元

投行中金發表的研究報告指出，騰訊的遊戲業務前景仍穩健，公司增加股票回購凸顯對未來的信心，在注重股東回報的同時，亦持續實現高質量盈利增長，故維持「跑贏行業」評級，目標價468元，對應今明兩年預測市盈率約16倍及14倍。昨日該股收報379.8元，跌0.68%。

基於營運槓桿，中金預期騰訊去年第四季非國際財表準則經營溢利將按年增長20%，非國際財表準則淨利潤料按年增長29%，遠高於收入增長。

此外，騰訊發布去年反舞弊通報，全年反舞弊調查部共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件百宗起，百多人因觸犯「騰訊高壓線」被解聘，其中20多人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理，同時新增35間永不合作主體清單。

全球移動遊戲支出月升5% 另一方面，市場研究機構Sensor Tower的應用洞察數據顯示指出，去年12月全球消費者通過Apple App Store和Google Play在移動遊戲上的支出約為69.8億美元，按月增長5.1%。美國仍是全球移動遊戲收入最高的市場，約為22億美元，佔全球收入的31.8%。中國iOS市場位居第二，佔總收入的15.6%，日本市場緊隨其後，佔比同為15.6%。

其中，《Last War:Survival》上月排名躍升4位，成為全球收入最高的移動遊戲，而《Pokémon TCG Pocket》則位居第二；《MONOPOLY GO!》，《Royal Match》和《Roblox》分別排名第三、第四和第五。至於騰訊的《王者榮耀》及《地下城與勇士》手遊版分別排第七及第十位。

Switch 2無驚喜 任天堂捱沽 日本任天堂正式公布Switch後繼機「Switch 2」，預計今年上市，詳細規格、價格以及首發遊戲陣容將於4月2日公布。由於市場普遍認為Switch 2內容沒有驚喜，在日本上市的任天堂股價昨日受壓，收報9,181日圓，跌4.26%。