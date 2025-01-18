港樓價看跌5% 救市宜加快

美銀：新盤庫存影響二手 瑞士寶盛：高息礙買賣 香港樓市下行周期自2021年下半年開始，至今已經跌逾3年，究竟今年樓市會止跌回穩，還是要持續沉淪，乃是市場關注焦點。最新美銀證券和瑞士寶盛均異口同聲預期，今年本港樓價仍會跌多3至5%。市場展望仍然偏淡，有業界人士指出，港府需要考慮實施更積極寬鬆的宏觀調控措施，來提振樓價和市場信心。

美銀全球研究部大中華區房地產研究主管蔡祟嘉昨日表示，今年本港住宅、零售及商廈表現整體來說仍要下跌，其中住宅樓價估計將錄3至5%的跌幅，主要受累環球貿易緊張局勢及宏觀不確定因素左右，同時庫存數量對二手樓市亦有一定影響。

撐地產股盈利較穩陣 無獨有偶，瑞士寶盛中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志也提及，樓價或要再跌多3至5%，並估計年內出現「跌完就升」的機會不大，而如果美國停止減息、港息亦會長期偏高，如是者也會減低投資者對港樓買賣的意欲。

不過，談起地產股盈利表現，鄧啟志認為，今年應較為穩陣，未必如過往兩年般出現巨大跌幅，而一眾本港地產商於稍後公布全年業績之時，再削派息的機會同樣降低，原因是觀乎他們只要盈利能力達標就可以派發股息，只是以股價升幅計，表現不會標青。

中港股最壞情況已過 要留意，瑞士寶盛最新建議，投資者可吼本地地產股作收息之用，並採用「一攻一守」策略，核心持倉以高息分紅股為主，同時向互聯網、汽車消費股等板塊進攻，因這類企業有政策扶持，值得期盼。整體而言，該行預期若然內地刺激經濟政策做得到位，今年恒指有機會見24,000點，即以現價計有近20%上升空間，H股與A股走勢相若，另今年滬深300指數目標為4,600點，即潛在升幅達20%。

另邊廂，美銀中國研究部聯席主管、首席中國策略師吳旖形容中港股市為「風雨過後見彩虹」，又認為中港股市最壞情況已過，MSCI中國指數在去年初跌至8倍已經見底，若然股市再修正多10至15%便是「撈底」的好時機。

她又預期，股市會在上半年作區間上落，就下半年而言，信貸增長表現如何是審視內地經濟及股市能否持續回暖的重要指標，原因是觀乎內地的信貸增長往往領先於名義國內生產總值（GDP）約4至6個季度，所以一旦信貸增長能夠加速，股市下半年反彈浪有望持續。

不過，她補充，美國候任總統特朗普下周一（20日）將會上台，美國預託證券（ADR）對中美脫鈎的議題敏感，且若然美國出招針對香港的金融制度作出制裁，則香港形同正中要害。此外，整體而言，亞洲各地以工業、汽車、太陽能等產業將面臨較高的盈利風險。

本港地產股昨日股價表現