IMF上調今年全球經濟預測

國際貨幣基金組織（IMF）上調今年全球經濟增長預測0.1個百分點至3.3%，原因包括中國去年11月開始推出的財政刺激政府有助抵銷外貿的陰霾和房地產市場的疲弱，把中國經濟今年增長預測調高0.1個百分點至4.6%。至於2026年全球經濟增長預測維持在3.3%，但中國的增長預測則獲調高0.4個百分點至4.5%。

估美GDP增至2.7% 不過，IMF之所以對今年全球經濟更樂觀，更多歸因於美國的經濟增長預測被大幅調高0.5個百分點至2.7%。首席經濟學家古蘭沙直言，「主題是美國與全球其他經濟體的差距」，指美國經濟增長經已重回疫情之前的軌道，中國和歐元區則尚未。

料華通脹持續低企 值得留意的是，歐元區今年經濟增長預測被調低0.2個百分點至1%，其中德國和法國各被調低0.5個百分點及0.3個百分點，至0.3%及0.8%。

此外，IMF憂慮特朗普威脅上調關稅會使美國聯儲局更難減息，不排除要掉頭加息，繼而使美元走強，加重非美貨幣兌美元的貶值壓力，新興市場尤其受壓，但中國通脹會持續低企。