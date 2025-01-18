滬深股連升兩日 人行放水4589億

內地去年經濟增長達標，帶動A股先跌後回穩，滬綜指和深成指齊齊連升兩日。其中，滬綜指收市再升5點或0.18%，報3,241點；深成指也升60點或0.6%，報10,161點，惟兩市成交按日縮減12%至1.13萬億元（人民幣‧下同）。至於全周累計，滬綜指和深成指分別進帳2.31%和3.73%，同樣扭轉連跌兩周的弱勢。

板塊方面，大消費股集體做好，另與家電、零售、食品、電商等有關的企業股價走勢活躍。聚焦滬深300指數一眾「大價股」的表現，中芯國際A股收升6.31%，報102.7元，惟寒武紀跌0.34%，收報592元。

另中國人民銀行昨公布，為保持銀行體系流動性充裕，以固定利率、數量招標方式開展1,050億元的7天期逆回購操作，利率1.5厘。以此推算，考慮計及中期借貸便利（MLF）在內的因素，本周公開市場全口徑淨投放4,589億元，單日淨投放金額為1,005億元。

去年央企總資產突破90萬億 人民幣匯價方面，昨日中間價報7.1889兌每美元，較上一日下調8點子，離岸價在7.33至7.35水平上落，在岸價下午4點半官方收報7.3284，按日漲33點子，較上一日夜盤漲32點子。

此外，國務院國資委發布訊息顯示，截至去年底，中央企業控股的上市公司境內總市值按年增加17.6%；去年中央企業資產總額突破90萬億元，按年增長5.9%；全年增加值10.6萬億元，完成利潤總額2.6萬億元，上繳稅費2.6萬億元，實現穩定增長。另去年完成固定資產投資（包括房地產）的金額為5.3萬億元，按年增長3.9%，其中戰略性新興產業完成投資2.7萬億元，按年增長21.8%。