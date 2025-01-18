萬科流動性達臨界點 或成恒大翻版

摩通：公司隨時「國有化」

受負面消息拖累，萬科股價昨日裂口低開逾8%，更曾挫9.05%，低見4.42元，全日收跌3.08%，報4.71元。摩通表示，祝氏被公安機關帶走及政府派工作小組介入的報道，若屬實，除顯示公司流動性達臨界點之外，也非常依賴政府支持。一旦失卻政府的支持，公司今年逾300億元（人民幣‧下同）債券到期的壓力下，將面臨違約風險。不過，事件亦有可能會出現國企的支持下實現「國有化」的局面。