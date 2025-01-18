萬科流動性達臨界點 或成恒大翻版
摩通：公司隨時「國有化」
受負面消息拖累，萬科股價昨日裂口低開逾8%，更曾挫9.05%，低見4.42元，全日收跌3.08%，報4.71元。摩通表示，祝氏被公安機關帶走及政府派工作小組介入的報道，若屬實，除顯示公司流動性達臨界點之外，也非常依賴政府支持。一旦失卻政府的支持，公司今年逾300億元（人民幣‧下同）債券到期的壓力下，將面臨違約風險。不過，事件亦有可能會出現國企的支持下實現「國有化」的局面。
由於祝氏曾經失聯的原因細節欠奉，摩通認為也很難預測到結果，故見萬科境內債券曾急挫逾20%。事實上，萬科昨日債價也插水，其中「22萬科06」、「22萬科03」、「20萬科08」等債券盤中一度跌停。
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其他公司方面，越秀地產的母企越秀集團據報取消2025年度第一期中期票據（品種二）的發行計劃，原因是市場波動較大。
北京北辰實業(00588)預計去年全年由盈轉虧，或蝕24.1億至30.5億元，但強調去年底止現金或達79億元，資金儲備充足，融資渠道暢通，運行安全。
另外，雅生活服務(03319)公布，因工作安排，黃奉潮已提請辭任董事長及聯席主席職務，自後續股東周年大會及董事會審議及批准繼任事宜之日起生效；公司提名由王海洋接任。
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