產經

萬科流動性達臨界點 或成恒大翻版

內地房地產企業萬科企業(02202)首席執行官兼總裁祝九勝日前被指失聯，雖然內地媒體昨日報道，他已通過微信及電話向傳媒及金融機構報平安，但事件已打擊市場對這家昔日內房龍頭的信心。多間投資銀行紛紛發聲，其中摩根大通不諱言，祝九勝事件跟中國恒大(03333)經歷相似，萬科的流動性壓力或已達臨界點。滙豐環球研究趁勢削多隻內房股目標價平均28%，並將萬科的投資評級從「持有」下調到「減持」，目標價削一半至4元。
摩通：公司隨時「國有化」
受負面消息拖累，萬科股價昨日裂口低開逾8%，更曾挫9.05%，低見4.42元，全日收跌3.08%，報4.71元。摩通表示，祝氏被公安機關帶走及政府派工作小組介入的報道，若屬實，除顯示公司流動性達臨界點之外，也非常依賴政府支持。一旦失卻政府的支持，公司今年逾300億元（人民幣‧下同）債券到期的壓力下，將面臨違約風險。不過，事件亦有可能會出現國企的支持下實現「國有化」的局面。
由於祝氏曾經失聯的原因細節欠奉，摩通認為也很難預測到結果，故見萬科境內債券曾急挫逾20%。事實上，萬科昨日債價也插水，其中「22萬科06」、「22萬科03」、「20萬科08」等債券盤中一度跌停。
滙豐削多隻內房股評級
滙豐解釋大削內房股評級，主因投資者風險胃納下降，故將建發國際(01908)、龍湖集團(00960)及越秀地產(00123)評級，從「買入」降至「持有」，但偏好防禦性股票如華潤置地(01109)和華潤萬象生活(01209)。該行又預計，內房股會維持區間波動，直到2月房地產銷售更加明朗，以及全國兩會前有刺激政策出現。
其他公司方面，越秀地產的母企越秀集團據報取消2025年度第一期中期票據（品種二）的發行計劃，原因是市場波動較大。
北京北辰實業(00588)預計去年全年由盈轉虧，或蝕24.1億至30.5億元，但強調去年底止現金或達79億元，資金儲備充足，融資渠道暢通，運行安全。
另外，雅生活服務(03319)公布，因工作安排，黃奉潮已提請辭任董事長及聯席主席職務，自後續股東周年大會及董事會審議及批准繼任事宜之日起生效；公司提名由王海洋接任。
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