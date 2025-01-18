中國房地產開發投資跌逾10%差絕

儘管中國去年打出穩樓市的政策組合拳，但在主要經濟指標之中，最為失色的仍是房地產。去年房地產開發投資逾10.02萬億元（人民幣‧下同），按年再跌10.6%，為有紀錄而來最差；新建商品房銷售面積、銷售額連跌3年，去年縮水12.9%及17.1%，降至9.7億方米及9.67萬億元，但去年12月一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%，為2023年6月來首次。

一線城市新盤價按月轉升 國家統計局局長康義指，從監測的40個重點城市銷情來看，去年12月新建商品房銷售面積、銷售額按年分別升0.3%、4.1%，可見樓市交投轉趨活躍；同月70個大中城市中，有23個城市的新樓售價按月上漲，有9個城市二手樓售價按月上升。除了一線城市新樓售價按月轉升之外，二線城市亦由下跌轉為持平，三線城市連續4個月跌幅收窄，相當於樓價逐步回穩。

大華銀行在報告指，整體新樓售價在12月按月料跌0.08%，比11月的0.2%跌幅改善。惟外媒推算的數據更樂觀，上月70個大中城市新樓價格按年跌5.3%，跌幅連續第二個月縮窄，12月或已止跌轉為持平。荷蘭國際集團（ING）銀行預計，樓價將在2025年觸底，但大有可能呈「L」形復甦情況。

69%業界睇好上半年樓價 康義續稱，上月對70個大中城市開展的問卷調查顯示，預期未來半年新樓價格保持穩定或上漲的受訪從業人員佔69.3%，比11月提高0.8個百分點，市場信心逐漸增強。隨着存量政策和增量政策的有效落實，下階段樓市可望繼續改善。

不過，投行高盛提醒，3月份也將是觀察開發商流動性狀況的重要時點，因為這將是今年債券償付的第一個壓力點。野村亦指，除增加貨幣寬鬆和財政刺激力度外，政府方面還需要清理房地產市場、整頓財政體系、改革社會福利制度、緩解地緣政治緊張局勢，以實現可持續的經濟復甦。