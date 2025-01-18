華工業增加值年增5.8%創3載高

去年升幅更勝內地零售額的工業增加值，2024年按年大增5.8%，為3年來新高，被視為內地經濟增長背後一大動力。單計去年12月，規模以上工業增加值按年增6.2%，錄8個月高位，主因設備更新國策及企業「搶出口」效應帶動工廠加速生產。各類製造業之中，以高端裝備、人工智能（AI）等為代表的新興產業發展態勢尤其向好。

荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟學家宋林指，去年規模以上高技術製造業增加值按年增8.9%，尤其是汽車、船舶、通訊和電子設備3類重點製造業增長率達9.1%、10.9%及11.8%，均大幅跑贏整體增長；全年集成電路（晶片）產量更急增22.2%。

高技術裝備製造業佔比升 國家統計局指，產業結構優化升級，去年規模以上高技術製造業、裝備製造業增加值佔比各升至16.3%及34.6%，按年提高0.6個百分點和一個百分點。內地還在積極布局未來產業，量子科技、低空經濟都在加快走向現實。按月而言，上月規模以上工業增加值增0.64%，連漲9個月。

正當特朗普想盡辦法力谷美國製造，外媒消息指，中國也在做類似的事，以免企業為逃避特朗普的關稅大棒，紛紛走去東南亞和印度設廠。市傳當局口頭鼓勵監管部門和地方政府限制對以上地區的技術轉移和設備出口，以免製造業職位流失，富士康由於不能把額外特定設備從中國運去印度的廠房，無法派中國籍員工赴當地。

市場靜待穩外資新招之前，中國商務部昨公布，去年新設立外商投資企業5.9萬家，按年增9.9%；實際使用外資金額為8,262.5億元（人民幣‧下同），雖然按年降27.1%，但累計跌幅連續4個月收窄。從行業看，製造業實際使用外資2,212.1億元，對比2023年數據，跌幅顯著擴大至30.4%。

民企固產投跌0.1% 固定資產投資方面，去年規模錄51.43萬億元，按年增3.2%，略低過市場預期，其中民間部分跌0.1%。ING形容，這或反映投資者對經濟缺乏信心；扣除房地產開發投資，固產投則增7.2%。隨着「兩重」建設（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）政策發酵，投資尚算企穩，全年資本形成總額對經濟增長貢獻率為25.2%，推動GDP增長1.3個百分點。該行預期，財政政策加碼下，固產投將在今年加速。