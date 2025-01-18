內地今年經濟「保五」堪憂

去季增5.4%超預期 消費引擎貢獻未必持久 去年9月底一籃子增量穩經濟政策如期成功「保五」，中國去年第四季國內生產總值（GDP）按年增速「V」形反彈，提速至5.4%，創下2023年第二季後新高，全年經濟達到5%增長率的官方目標，GDP規模隨之突破130萬億元（人民幣‧下同）大關，高達134.9萬億元。惟分析指出，消費零售的增長引擎能否持續，將影響人均收入及失業率，美國新任總統特朗普重返白宮後對華政策，亦恐威脅到內地經濟復甦勢頭。

野村料GDP增速放緩至4% 儘管外資投行普遍料今年官方目標大致維持5%左右，但去年尚要政府推出近年來力度最大的刺激措施，何況今年全球經濟不確定性升級，日資野村證券料今年內地GDP增速將放緩至4%，正因考慮到特朗普2.0時代內地出口面臨的強大阻力，以至陷困內房拖累經濟增長。

按季來看，上季GDP升1.6%，增幅連續兩季擴大。國家統計局局長康義坦言，今年外部環境不利影響可能加劇，國內需求不足，部分企業生產經營困難等，將實施更積極有為的宏觀政策，重申經濟工作重點任務之首為全方位擴大內需。

若論貢獻，去年最終消費支出對經濟增長貢獻率為44.5%，推動經濟增長2.2個百分點。去年社會消費品零售總額更錄48.78萬億元新高，按年增3.5%，單計去年12月則增3.7%。換言之，消費繼續是推動GDP增長第一動力，去年貨物和服務淨出口對經濟增長貢獻率為30.3%，提升GDP增長1.5個百分點。投行澳新銀行預料，今年淨出口帶動實際GDP增長只有0.7個百分點。

專家估本月CPI漲幅擴 反觀被寄予厚望的消費品「以舊換新」措施，刺激去年家電和音像器材零售額破頂，按年增12.3%至1.03萬億元，全因12月狂飆39.3%；上月汽車類亦錄5,663億元單月新高，但與化妝品、金銀珠寶的全年零售額一樣仍為負增長。

摩根資產管理環球市場策略師朱超平認為，上季GDP增長顯著反彈，主因近期消費和投資刺激措施，及企業趕在潛在美國關稅來臨前加快出口。國統局亦指，據目前初步情況看，蔬菜、鮮果、飛機票、旅遊等商品和服務價格穩中有漲，預計1月居民消費者物價指數（CPI）按年漲幅擴大。

青年失業率連降4個月 野村卻預計，零售反彈較難持續。今年「以舊換新」計劃將擴大，且前期資金投入仍在進行，相關指標在首季可能表現較好，但受補貼政策影響，家庭購買商品轉向耐用品，對消費零售或存此消彼長的效應。況且，參考過去模式，短期熱潮過後，通常會大幅放緩甚至收縮。

外界更關注失業問題，12月全國城鎮調查失業率為5.1%，按月回升0.1個百分點。國統局新聞發言人付凌暉透露，上月不計在校生的16至24歲勞動力失業率按月降0.4個百分點，連降4個月，據推算為15.7%，為6個月低位。但他提及，青年人等部分群體的就業確實面臨困難和壓力，穩就業還需努力。

同時，去年居民人均可支配收入4.13萬元，人均消費支出佔2.82萬元，雙雙按年增長5.3%，扣除價格因素亦增5.1%，均跑贏GDP增速。但細看收入分組，不難發現低收入組相關收入僅錄9,542元，中間偏下收入組只有21,608元，意味兩組月均分別僅為795元及1,800元。當局不諱言，居民的消費能力和消費意願仍顯不足，消費需求有待進一步提振。

內地消費及家電零售齊破頂 中國GDP近年表現