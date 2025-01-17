商品分析：金價今年或創新高

國際金價於2024年錄得27%升幅，為2010年以來最大的年度升幅。據世界黃金協會的資料，去年黃金表現優於其他主要資產，而全球黃金交易所買賣基金（ETF）於去年底的資產管理規模達到破紀錄的2,710億美元，按年升26%，全年淨流入34億美元，為2019年以來首次上升。

隨着各國央行去年展開減息周期，促使投資者進入金市，惟今年美國聯儲局的減息預期仍存在不確定性，倘若美國減息次數及幅度較預期為少，或壓抑金價後市走勢。因此，要留意特朗普上場後的政策如何影響經濟發展及通脹，屆時將會影響美國的息口去向及美元走勢。

中國印度吸金需求不減 去年各國央行持續增持黃金，且近15年全球央行亦淨購入黃金，預料今年央行的黃金需求仍保持強勁。據國家外匯管理局的數據，受金價持續攀升影響，中國人民銀行曾連續6個月暫停購買黃金作儲備，但去年11月及12月再度增持黃金，去年底黃金儲備達到7,329萬安士。

另外，內地和印度為全球最大的黃金消費市場，去年上半年，亞洲的投資需求推動金價整體表現向好，印度需求則受惠下半年黃金進口關稅降低。由於印度的經濟增速理想，預期對黃金的需求將會持續。

踏入2025年，金價仍反覆向上，預期今年地緣政治不穩及環球央行繼續降息，將令黃金繼續發揮避險及保值功能，料金價仍有上升空間，今年有機會再創新高。

獨立股評人 陳鳳珠