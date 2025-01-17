券商睇市：中港股後向要睇實盤「數」

金融政策刺激有限 全球突然集體調整的原因，相信是美國總統職位正準備新舊交替之際，投資者對候任總統「狂人」特朗普翻來覆去的言論及舉動顯得無所適從，令投資道路上顯得較為保守，即使遇上反彈，亦只有減持，導致氣勢欠奉！

在此等情況下，即使中港兩地有何等好消息，亦未能為兩地股市帶來任何生機，例如周一中港兩地財金部門聯合公布最新的6大措施，明確指出要「鞏固提升香港國際金融中心地位」，任務主要包括在中港兩地金融互聯互通將會繼續深化，是自上年公布「三聯通、三便利」後，再出招提升兩地支付和大灣區金融便利。

另外，香港金融管理局新增1,000億元人民幣貿易融資流動資金，以助企業獲取更低價和穩定的人民幣融資；將大幅提高國家外匯儲備在香港的資產配置，為香港金融發展開拓更大空間；並優化「債券通」南向通及北向通作為抵押品業務，盼能吸引更多外資透過「債券通」投資內地債券市場。惟消息一出，不但未能為港股帶來振奮，反而令港股失守萬九關，低見18,671點，再創3個半月低位；幸內地進出口數據勝預期，令港股收回部分失地，但情況仍未敢樂觀。

港股只靠消息來推上推落的常態，踏入2025年仍未有改變。事緣周二市場傳出快將重返白宮的「狂人」特朗普團隊，正研究把加徵關稅幅度逐步進行，而非早前所指一次過大幅上調關稅，加上中國證監會在2025年工作會議再強調，「今年要堅持穩字當頭」，市場立即解讀為穩股市政策接踵而至，因而令一直處於久沉狀態的滬綜指立即反彈，並升穿3,200點水平。

港股在內地股市反彈帶領下，同樣重上19,000點大關，更終止6連跌頹勢，創下一個月以來最大單日升幅。

騰訊壞消息望淡化 雖然中港股市看似暫脫離「危險期」，但由於始終是靠消息來令兩地股市推波助瀾，未能有實質方向可言。反觀在去年使出多項救市措施後，內地部分重要數據如核心居民消費價格指數（CPI）的表現，人民幣匯率會否扭轉劣勢，亦是內地股市能否重拾升軌的重要理據。

港股走勢相信仍在「成也A股，敗也A股」的情況下，要靜候A股做好，港股才有運行。即使美股大幅反彈，港股亦未必跟隨。由於農曆新年假期在即，港股成交逐步縮減。建議投資者現階段在開市後留意內地公布的各類數據，才能判斷港股走勢。隨着騰訊的不利消息開始淡化，不妨多加留意，建議只宜短炒。

耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬（作者為註冊持牌人士，並無持有上述相關股份權益）