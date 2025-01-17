公居屋市況：樂翠臺11年仍損手

居屋二手成交持續蝕賣。柴灣樂翠臺一個實用面積約700方呎三房戶，於已補價自由市場劈至440萬元沽出，原業主持貨長達逾11年，帳面仍要損失33萬元。

中原鄭俊輝表示，上述為1座低層J室，叫價460萬元放售，同區分支家庭原物色項目兩房戶，見三房戶做價接近，並獲減價20萬元，遂即睇即買，呎價約6,286元。原業主於2013年以473萬元購入。

利嘉閣梁均耀稱，青衣居屋青華苑B座中高層1室兩房戶，自由市場叫價300萬元，區內客議價後以280萬元承接，呎價約7,977元。原業主2019年買入，逾5年帳蝕125萬元，貶幅約30.9%。

龍德苑做價3載新低 此外，未補價第二市場交投萎縮。據香港房屋委員會資料，1月該市場公屋及居屋暫錄3宗成交，與上月同期相同；其中，赤柱居屋龍德苑低層戶，實用面積約417方呎，以246萬元沽，呎價約5,899元，做價逾3年新低。

去年12月全月錄200宗未補價成交，按月少約39.2%。期間，屯門居屋富健花園低層戶，實用面積約431方呎，以175萬元易手，呎價約4,060元，成交價屬項目2014年後新低。