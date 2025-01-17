租賃消息：世宙呎租$38.5平高位
私宅租金持續高位企穩，元朗世宙兩房單位新近以月租約1.65萬元租出，呎租約38.5元，追平屋苑呎價最高紀錄。
中原王勤學表示，上述單位為3座高層H室，實用面積約429方呎，成交月租屬屋苑兩房高位。資料顯示，對上最高呎租紀錄於去年7月錄得，當時一個同面積兩房戶成交呎租約38.5元。
機師貴10%租水藍‧天岸
該行曹嘉華指出，東涌水藍‧天岸7座中層E室，為實用面積約549方呎兩房戶，獲外籍機師以每月2.2萬元承租，呎租約40.1元，較市價高約一成，相比上一份租約月租約1.75萬元，租金更錄約25.7%升幅。
港島區錄高價租賃個案。香港置業譚浩智稱，西區縉城峰一個高層F室，實用面積約374方呎，屬一房山景戶，以每月2.35萬元租出，呎租約62.8元，較市價高約7%。
高才通租客需求持續釋放，莊士中國(00298)表示，鴨脷洲弦岸中層D室，實用面積約272方呎，一房套房設計，獲同類租客以月租逾1.83萬元租住，呎租約67.5元。
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