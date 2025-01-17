新盤低價吸客奏效

海盈山傳沽57伙 珀岸收逾4500票 發展商低價推盤策略奏效，香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山早前減價加推65伙，並安排於昨日開售，市傳即日售出約57伙，佔推售單位約88%，銷情理想。屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，首輪銷售於昨晚截票，過去9日共接獲逾4,500張入票。

從事社交媒體等工作的買家張小姐稱，項目位置好，坐落鐵路及商場上蓋，斥約1,500萬元購三房戶自用。發售單位涵蓋49伙兩房戶及16伙三房戶，折實平均呎價約21,845元，較首批低約22%。項目累售約115伙。

旭日國際旗下的黃金海灣第2期珀岸，首輪銷售於昨晚8時正式截票。發展商透露，按周六將以價單形式發售280伙計，是次錄得超額認購約15倍。集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目收票情況理想，準買家中投資客約佔四成，鍾情於一房戶及開放式單位。

他續指，該類型單位呎租可達40元水平，租金回報料約有4至5厘。相信以巴戰事停火及市場對美國聯儲局今年減息的信心，可為樓市帶來支持。資料顯示，項目將發售單位折實價242.2萬至733.6萬元，折實呎價7,941元起。

GRAND SEASONS首日套1.36億 此外，據項目成交紀錄冊，會德豐地產的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，日前首輪銷售即晚沽21伙，成交價455.8萬至1,123.3萬元，套現逾1.36億元。該盤日前首輪以價單形式發售138伙。