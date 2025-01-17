產經

新盤低價吸客奏效

海盈山新一輪銷情理想，大部分單位已被揀選，發展商預告將加推。 海盈山新一輪銷情理想，大部分單位已被揀選，發展商預告將加推。
海盈山新一輪銷情理想，大部分單位已被揀選，發展商預告將加推。
海盈山傳沽57伙 珀岸收逾4500票
發展商低價推盤策略奏效，香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山早前減價加推65伙，並安排於昨日開售，市傳即日售出約57伙，佔推售單位約88%，銷情理想。屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，首輪銷售於昨晚截票，過去9日共接獲逾4,500張入票。
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作的海盈山，昨日下午5時於鰂魚涌嘉里中心的售樓處作新一輪銷售，有不少準買家及代理到場，登記排隊輪候入場，現場氣氛熱鬧。截至晚上7時半，大部分單位已被揀選，發展商計劃短期內加推。
從事社交媒體等工作的買家張小姐稱，項目位置好，坐落鐵路及商場上蓋，斥約1,500萬元購三房戶自用。發售單位涵蓋49伙兩房戶及16伙三房戶，折實平均呎價約21,845元，較首批低約22%。項目累售約115伙。
新世界CEO斥5488萬購皇都
新世界發展(00017)公布，集團行政總裁（CEO）黃少媚以5,488萬元買入公司旗下北角皇都33樓A1單位和一個車位。該盤昨再沽3伙，套現逾1.35億元，6日累售9伙，成交總額逾3.71億元。新鴻基地產(00016)西南九龍天璽，下周一起招標出售6伙。
旭日國際旗下的黃金海灣第2期珀岸，首輪銷售於昨晚8時正式截票。發展商透露，按周六將以價單形式發售280伙計，是次錄得超額認購約15倍。集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目收票情況理想，準買家中投資客約佔四成，鍾情於一房戶及開放式單位。
他續指，該類型單位呎租可達40元水平，租金回報料約有4至5厘。相信以巴戰事停火及市場對美國聯儲局今年減息的信心，可為樓市帶來支持。資料顯示，項目將發售單位折實價242.2萬至733.6萬元，折實呎價7,941元起。
GRAND SEASONS首日套1.36億
此外，據項目成交紀錄冊，會德豐地產的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，日前首輪銷售即晚沽21伙，成交價455.8萬至1,123.3萬元，套現逾1.36億元。該盤日前首輪以價單形式發售138伙。
有準買家趁黃金海灣第2期珀岸截票前，到售樓處遞交購樓意向。有準買家趁黃金海灣第2期珀岸截票前，到售樓處遞交購樓意向。
有準買家趁黃金海灣第2期珀岸截票前，到售樓處遞交購樓意向。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者