去年首11月私宅動工量14載低

上述地盤可建總樓面約8.18萬方呎，項目提供一幢一層高物業作住客康樂設施用途。資料顯示，該集團於2023年透過政府土地招標投得項目，成交地價逾兩億元，每方呎樓面地價約2,492元。

此外，會德豐地產負責發展的九龍灣九龍貨倉住宅重建項目，其建築圖則准作重大修訂，准建6幢樓高30層分層住宅，另設兩層地庫，較2011年獲批方案增加一層，可建總樓面大致不變，住宅樓面約82.26萬方呎，商業面積約6,459方呎。