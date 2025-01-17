去年首11月私宅動工量14載低
私人住宅動工進度緩慢，去年11月再度出現「零動工」情況，為去年6月後，年內第二度「零動工」；2024年首11個月累積動工量創14年同期新低。
利嘉閣研究部主管陳海潮表示，據屋宇署最新數據，去年首11個月私宅累積動工量共5,030伙，相比2023年同期的9,031伙，大幅減少約44.3%。
落成量方面，去年11月有7個項目落成，涉及4,041伙，按月增約8.8%，為近3年單月最多。去年首11個月累計落成量增至18,679伙，按年增約35.3%。
大嶼山項目准建24幢洋房
近年政府推地步伐放緩，新近獲批建築圖則的住宅項目不多。屋宇署資料顯示，去年11月批出9份圖則，只有兩項為住宅及商住發展，包括信和置業(00083)的大嶼山長沙東涌道項目，准建24幢兩層高洋房。
上述地盤可建總樓面約8.18萬方呎，項目提供一幢一層高物業作住客康樂設施用途。資料顯示，該集團於2023年透過政府土地招標投得項目，成交地價逾兩億元，每方呎樓面地價約2,492元。
此外，會德豐地產負責發展的九龍灣九龍貨倉住宅重建項目，其建築圖則准作重大修訂，准建6幢樓高30層分層住宅，另設兩層地庫，較2011年獲批方案增加一層，可建總樓面大致不變，住宅樓面約82.26萬方呎，商業面積約6,459方呎。
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