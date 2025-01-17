二手蝕讓去年破頂

逾3200宗蒸發66億 17%短炒 將軍澳最慘 本地二手樓價繼續尋底，大市缺乏利好消息支持。去年政府全面撤辣後，更多業主願意止蝕離場，綜合市場資料，2024年全年出現至少3,200宗低於購入價的貶值轉手個案，有機會為歷來新高，蒸發樓價金額涉逾66億元。當中約17.7%屬持貨約3年或以下短線跳船，將軍澳錄至少571宗同類個案，屬各區中最慘烈。

綜合市場資料，去年12月再增至少268宗低於購入價的二手轉讓，按月減少約27.2%，上月蒸發樓價金額約6億元，期內有至少5宗貶值幅度逾40%，其中，上水歌賦嶺洋房以1,650萬元售出，持貨約12年，跌價幅度最多約43.8%。

至少13單輸超過五成 去年二手樓價跌勢持續，全年出現至少339宗貶值幅度約30%或以上的買賣，至少13宗更超過50%。當中涉及5宗為九龍塘涵碧別墅成交，貶值幅度介乎約52.7至62.6%，該盤一個實用面積約872方呎高層單位，連車位成交價僅約800萬元，呎價約9,174元，原業主於2018年以2,136.4萬元購入，約6年帳面跌價1,336.4萬元。

撤辣後二手業主加快出貨，去年出現至少566宗、於2021年或以後入貨即沽貶值成交，有15宗更是2024年購入即賣，深井浪翠園1期3座單位，持貨數月帳面跌價約15.8%。事實上，於2018至2019年樓市高峰期間入市損手個案，仍佔整體跌價成交逾35%最多。

中產物業去年跌價情況最嚴峻，期內出現至少1,590宗成交價400萬元以上至800萬元的貶值成交，佔比約49.6%。相反，以往跌得最快的400萬元或以下細價樓，去年只出現至少549宗，樓價1,000萬元或以上豪宅出現至少697宗。

分區方面，將軍澳跌價成交中，佔近50%為日出康城二手屋苑，其餘元朗出現至少384宗，屯門出現至少321宗。另外，傳統藍籌屋苑鰂魚涌太古城，去年出現至少39宗貶值成交。

環海‧東岸7年仍見紅 近日二手市場成交都以蝕本貨為主。美聯李衍輝表示，大圍柏傲莊I第3A座高層E室，實用面積約357方呎，一房設計，區內租客以750萬元「租轉買」承接單位，呎價約21,008元。資料顯示，原業主於2020年以826.7萬元購入，持貨4年多帳蝕76.7萬元，貶值約9.3%。

中原葉文浩指，紅磡環海‧東岸1B座中層J室，實用面積約322方呎，一房間隔，望海景，以488萬元沽出，呎價約15,155元，原業主於2017年10月以497.9萬元買入，持貨7年多帳面僅蝕9.9萬元。

去年貶值幅度較大的二手成交