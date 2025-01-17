簡訊一覽
●社交平台小紅書大股東包括GGV Capital、金沙江創投和天圖投資，據報擬按至少200億美元（約1,560億港元）的估值洽售持股，現有股東騰訊控股(00700)、紅杉中國和高瓴傳有興趣接貨。
●周大福創建(00659)建議發行2025年到期的7.8億元可換股債券，息率4厘，換股價8.043元，集資7.69億元，計劃用於一般企業用途，包括償還部分債券及貸款的本金和利息。該股昨收報7.67元，升0.13%。
●中國中免(01880)去年淨利潤42.62億元（人民幣‧下同），按年跌36.5%；總收入564.92億元，按年跌16.36%。
●六福集團(00590)截至去年底止季度整體零售值按年跌幅6%，其中港澳按年跌20%，內地跌2%；零售收入按年跌9%，其中港澳跌20%，內地升27%；同店銷售按年跌22%，其中港澳跌24%，內地跌11%。截至去年，集團店舖數目3,343間，按季淨減少65間。
●中國太保(02601)去年旗下太保壽險及太保產險原保險保費收入分別為2,388.23億元人民幣及2,032.49億元人民幣，按年分別升2.4%及6.8%。
●ESR(01821)與全球數據中心供應商CloudHQ，就位於日本大阪市南港北區、投資額達20億美元的Cosmosquare數據中心園區項目達成合資協議。
●星展銀行（香港）表示，由2022至2024年，透過數碼渠道開立星展企業帳戶的新中小企客戶數目增加近七成，超過八成中小企新客戶使用星展香港DBS IDEAL手機應用程式或網站作為業務日常營運工具；另旗下中小企業銀行客戶使用轉數快（FPS）的交易量亦連續兩年錄得雙位數百分比的按年增長。
●展覽集團昨公布「全香港住戶飼養寵物的消費數據及趨勢分析」，顯示最受港人飼養歡迎3大寵物依次為狗、貓和兔；80.1%受訪者指過去一年養寵物開支有所增加，平均每月在飼養寵物上的支出按年增6.3%至2,086元；預計寵物市場每月規模約5.2億元，每年則達62億元；而每月在飼養寵物上花費1,501至2,500元的比例從27.5%升至32.4%。
●英國去年11月國內生產總值（GDP）按月增長0.1%，高於之前的負0.1%，預測值為0.2%；同月工業生產按月下降0.4%，低於之前的負0.6%，預測值為0.1%。另德國上月CPI按年確認升2.6%，符預期。
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