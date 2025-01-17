●星展銀行（香港）表示，由2022至2024年，透過數碼渠道開立星展企業帳戶的新中小企客戶數目增加近七成，超過八成中小企新客戶使用星展香港DBS IDEAL手機應用程式或網站作為業務日常營運工具；另旗下中小企業銀行客戶使用轉數快（FPS）的交易量亦連續兩年錄得雙位數百分比的按年增長。

●展覽集團昨公布「全香港住戶飼養寵物的消費數據及趨勢分析」，顯示最受港人飼養歡迎3大寵物依次為狗、貓和兔；80.1%受訪者指過去一年養寵物開支有所增加，平均每月在飼養寵物上的支出按年增6.3%至2,086元；預計寵物市場每月規模約5.2億元，每年則達62億元；而每月在飼養寵物上花費1,501至2,500元的比例從27.5%升至32.4%。