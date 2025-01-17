股壇MasterMind：中資晶片股估值高 趨波動

信誠證券聯席董事張智威（Alvin）指，港股昨連升第3日，與市場預期中國人民銀行在農曆新年前減息降準有關，可望為市場注入更多資金，不過特朗普即將入主白宮，加上恒指技術上受制於20天線，即約19,600點水平，提醒投資者要留神。他預期在農曆新年前，恒指會在19,600點關水平爭持，上下各兩三百點波幅。

個股方面，有「中國版英偉達」之稱的A股上市公司寒武紀股價昨日急瀉，中芯亦受拖累倒跌收市。張智威指，每逢美國出手制裁，限制對華出口晶片，中資晶片股都會衝高，然後回落，今次亦不例外。他認為相關股份不宜高追，中資晶片股過去一、兩年業績倒退，目前預測市盈率偏高，若想買入，要待股價回落才考慮，可留意33元水平，一旦有政策消息刺激股價向上，便要立即食胡。他指買入中芯只屬投機性質，不宜長線持有，除了因為市盈率偏高外，股份亦「無息收」，加上處於中美角力的風眼位，波幅太大。

避險宜買金 吼ETF 國際金價向好，張對其前景感樂觀，預計可上望每安士3,000美元。他指各國央行持續增持黃金，加上未來中美在經濟層面上的角力料愈演愈烈，或令投資者出現避險情緒，資金避風港的其中一個選擇，必然有黃金，首選黃金交易所買賣基金（ETF）。

想聽張智威更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。