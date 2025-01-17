去年中國智能手機出貨漲4%

調研機構Canalys發布的最新報告顯示，整體而言，去年中國智能手機市場出貨量達2.85億部，按年溫和增長4%，本地廠商vivo出貨量稱冠。展望今年，Canalys預測中國智能手機市場出貨量將超過2.9億部，以舊換新國家補貼政策將為今年的增長打下基礎。

vivo市佔17%超華為Apple 從廠商表現來看，vivo以去年出貨量4,930萬部，市佔率17%居第一位；華為緊隨其後，全年出貨量4,600萬部，大增37%；Apple、OPPO及榮耀則分別居第三、四、五名，市佔率均為15%。

此外，內媒引述多家內銀消息指，今年開年以來，多家銀行推出新一輪消費貸利率優惠活動，一些銀行的消費貸最低利率已降至「2」字頭。

展望今年，業界預計消費貸利率優惠活動仍將階段性「上演」，利率仍有下調的空間。