去年中國智能手機出貨漲4%
調研機構Canalys發布的最新報告顯示，整體而言，去年中國智能手機市場出貨量達2.85億部，按年溫和增長4%，本地廠商vivo出貨量稱冠。展望今年，Canalys預測中國智能手機市場出貨量將超過2.9億部，以舊換新國家補貼政策將為今年的增長打下基礎。
回顧去年內地手機市場復甦，手機廠商不斷推陳出新，特別是高階市場，各大品牌試圖通過生成式AI、系統自研與重構（如華為鴻蒙OS）、自研晶片、摺疊螢幕形態革新等，吸引用戶升級。Canalys的數據顯示，去年第四季中國智能手機市場的增長率為5%，出貨量達7,740萬部。其中，蘋果公司（Apple Inc.）以出貨量為1,310萬部居首位，但按年大跌25%。vivo和華為同以17%的增長率分別位列第二、第三，若以華為期內出貨量1,290萬部計，實際上與Apple差距不遠。小米集團(01810)以1,220萬部的出貨排名第四。OPPO以出貨量1,060萬部排名第五，按年增18%。
vivo市佔17%超華為Apple
從廠商表現來看，vivo以去年出貨量4,930萬部，市佔率17%居第一位；華為緊隨其後，全年出貨量4,600萬部，大增37%；Apple、OPPO及榮耀則分別居第三、四、五名，市佔率均為15%。
此外，內媒引述多家內銀消息指，今年開年以來，多家銀行推出新一輪消費貸利率優惠活動，一些銀行的消費貸最低利率已降至「2」字頭。
展望今年，業界預計消費貸利率優惠活動仍將階段性「上演」，利率仍有下調的空間。
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