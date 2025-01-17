華造船3大指標連續15載世一

穩居世界造船業「一哥」地位的中國，無論是去年造船完工量、新接訂單量及手持訂單量全面增長，按年各升13.8%、58.8%及49.7%，均比2023年升幅擴大，同時3大指標連續15年居世界第一。

新接及手持訂單創新高 內媒引用工信部數據顯示，去年造船完工量以載重噸計佔全球總量的55.7%，意味着去年全球交付的船隻中，有一半以上是中國製造。截至12月底，新接訂單量和手持訂單量更各佔全球市場的74.1%和63.1%，前者意味後續所造的船隻中，有七成以上是中國製造。對比2023年，3大指標均有所提升。

引人關注的是，去年內地新接訂單量和手持訂單量為1.13億載重噸及2.08億載重噸，均創下中國造船史上新高；造船完工量亦增至4,818萬載重噸。

中國船舶工業協會秘書長李彥慶形容，去年取得非常好的成績。從行業訂單總體看來，能滿足未來近4年的工作量，對業內穩定工作方面走出了關鍵的一步。該協會的預測模型數據反映，每年海運貿易量增幅給出的新船需求，大概在2,500萬到5,000萬載重噸左右，總體而言還是保持上升的趨勢。