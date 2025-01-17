豐田銷量5年稱冠

全球車市挑戰大 北美歐廠恐關閉 全球汽車市場蓬勃發展，最新數據顯示，日本第一車企豐田（Toyota）去年的總銷量仍可保世界第一之位，是連續5年全球稱冠。不過，近年全球車市經歷電動化的洗禮，未來又要迎接智能化的挑戰，更要應對美國主導的貿易保護主義、關稅、反壟斷、環保等議題，即使是「世一」的豐田，顯然也不易招架！更有調研機構預期，競爭力稍遜的歐洲及北美車廠，今年面臨關閉或出售的風險。

日野與美和解支付124億 另一方面，豐田旗下的日野汽車（Hino Motors），已同意與美國達成16億美元（約124億港元）的和解協議，並將就超過10.5萬輛美國汽車的柴油引擎排放超標問題認罪。

日野汽車此前在美國地區法院被指控涉嫌詐欺，因公司在2010至2022年間違法銷售10.5萬輛不符合排放標準的重型柴油引擎。有關和解事項需得到美國密歇根州東區聯邦地方法院的批准。

Stellantis上季出貨跌9% 再看屈居全球「老二」的福士擬進行大規模重組自救，包括擬關閉德國的廠房。市場消息指，中國官員及車商對購買德國車廠感興趣，特別是福士計劃處置的廠房，惟能否成功，還須過德國「國家安全」審查的關卡。

同樣面對經營困難的有歐美大型車企Stellantis，剛公布去年第四季出貨量按年下跌9%至139.5萬輛，當中北美出貨量跌28%，歐盟跌6%，而南美則升12%。事實上，調研機構Gartner指出，因汽車品牌在產能過剩和價格競爭，今年歐洲和北美的產能或大幅削減，傳統車廠或會從新的電動車企等購買軟件以加強技術研發，又或與科企合作創建電動車合營。至於中國電動車的主導地位，將可藉着在軟件和電氣化方面的優勢而增強。

東南亞成比亞迪銷量動力 不過，中資車企亦面對本地市場「內捲」嚴重的考驗，「出海」開拓新市場就成為今年的出路。投行摩根士丹利亦認為，出口對比亞迪今年銷量增長仍然重要，在其他地區的地緣政治緊張局勢上升，東南亞和拉丁美洲將成主要動力因素，渠道庫存正在受到嚴格監控，維持予「與大市同步」評級，目標價270元。該股昨日收報261元，升0.85%。

大摩又指，巴西為比亞迪出口地點的首位，而東南亞將會是下一個銷量動力。自比亞迪去年初首次在印尼推出車型後，很快已超越泰國，在過去數月成為比亞迪在東南亞最大的市場。另比亞迪去年第三季在泰國及菲律賓推出Sealion插電式混合動力車，料今年會在其他東南亞市場推出。