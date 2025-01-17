現貨金越2700 一個月首見

隨着美國12月核心通脹低過預期，市場預期聯儲局再減息，現貨金價周四升穿每安士2,700美元，為逾一個月來首次，曾高見2,718.31美元，升0.8%。

大行嗌買紫金老鋪黃金

摩根士丹利認為，考慮到紫金無直接出口產品至美國，被列入實體清單對該企影響極小；由於該行對金價和銅價看法正面，加上紫金銷量增長高過同業，故料今年純利將錄40%升幅，但也不排除今次事件或阻礙來自美國環境、社會和管治（ESG）基金的資金流入該股，對其股價構成短期壓力。該行予紫金目標價22.9元，評級為「增持」。