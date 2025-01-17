現貨金越2700 一個月首見
隨着美國12月核心通脹低過預期，市場預期聯儲局再減息，現貨金價周四升穿每安士2,700美元，為逾一個月來首次，曾高見2,718.31美元，升0.8%。
黃金相關股份表現亦受帶動。昨日藍籌金礦股紫金礦業(02899)也是市場焦點，事關該企日前遭美國當局列入《防止維吾爾人強迫勞動法》實體清單，公司回應指在美國並無資產，亦無來自美國的銷售收入，未發現或收到關於供應鏈上存在強迫勞動的可信證據。紫金昨反彈2.48%，收報14.84元。
大行嗌買紫金老鋪黃金
摩根士丹利認為，考慮到紫金無直接出口產品至美國，被列入實體清單對該企影響極小；由於該行對金價和銅價看法正面，加上紫金銷量增長高過同業，故料今年純利將錄40%升幅，但也不排除今次事件或阻礙來自美國環境、社會和管治（ESG）基金的資金流入該股，對其股價構成短期壓力。該行予紫金目標價22.9元，評級為「增持」。
摩根大通維持紫金「增持」評級，目標價20元。花旗予紫金目標價21.9元，評級「買入」。
此外，收市後紫金宣布斥137億元人民幣增持A股藏格礦業24.82%股權，至25%。
另股權披露顯示，施羅德於1月13日，在場內增持紫金712.6萬股，每股均價15.3元，持股量由4.97%增至5.09%。
另半新股老鋪黃金(06181)近期股價愈升愈有，昨日曾飆逾12%，見315元上市新高，收報295元，升4.98%，高盛予其「買入」評級，目標價由205元大幅上調至345元。
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