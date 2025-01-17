央行續凍息 韓圜回穩

南韓政局持續動盪，連帶當地央行昨日亦出乎意料地按兵不動，維持息率不變，基準利率繼續處於3厘。行長李昌鏞不諱言，當地的政治不確定因素一直影響匯率，情況令人擔心。昨日韓圜兌每美元先跌後回穩，曾見1,457.95，折合每萬韓圜兌54港元。

分析相信，南韓央行今次決定主要是為了維持韓圜匯率穩定，防止韓圜過度貶值、影響金融秩序。央行議息聲明指，由於國內政局不穩、特朗普經濟政策又充斥不確定因素，所以暫停減息是較為適當做法，後續將因應國內外政經情勢，再決定下一步貨幣政策動向，同時預期去年全年國內生產總值（GDP）增幅很可能較2.2%的預估數字為低，而今年增長也會低過1.9%。

展望未來，該央行估計，當地出口增長將會放緩，且基於消費者信心惡化，國內需求復甦速度將慢過預期。李昌鏞又提及，經濟下行風險正在加劇，進一步減息的必要程度有增無減，而近期韓圜下跌則主因美元上升，惟他相信養老基金外匯對沖操作有助減低匯價損失，同時計劃下周公布戒嚴令影響的評估。

日股揚 Yen兌港元曾上5算 另邊廂，市場對日本央行下周加息的預期進一步升溫。消息指，除非美國候任總統特朗普下周一上任後主要市場急跌，否則日本央行或在下周議息會議上加息，同時日央行會在最後一刻審視經濟數據、市場和美國經濟政策的影響後，作出最終政策決定。

日圓兌每美元周四繼續回升，曾見155.21，折合每百日圓兌港元一度重上5算，高見5.01。日本股市則結束5日跌勢，日經平均指數收升128點，報38,572點。