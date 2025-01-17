受累寒武紀散水 中芯破頂後倒插3%

寒武紀周二預告第四季盈利有機會首度突破10億元人民幣，股價昨日上演「散水」大戲，早段曾暴瀉16.66%，其後買盤反攻失敗，收市仍瀉14.65%，報594元人民幣，把過去近一個月的升幅蒸發殆盡。

寒武紀市銷率遠超英偉達 就當寒武紀去年收入是12億元人民幣，現時市銷率高達207倍；反觀英偉達（Nvidia），以公司對1月底止本財季的收入指引上限計算，周三市值除以本財年收入的市銷率僅26倍，可見寒武紀估值多麼驚人。中芯A、H股總市值計算的市銷率為10.9倍，亦比台積電的9.9倍為高。

提到英偉達，台媒指，該企或3月的GPU技術論壇推出新式的CPO交換機新品。CPO即「共同封裝光學」，簡單地說是以更省電地應付數據吞吐和運算工作爆升之技術方案。