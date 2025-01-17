台積電AI生意望翻倍

料今年資本開支擴最多41% 收入增25% 作為全球最大規模、技術最先進的晶圓代工企業，台積電對半導體產業前景看法樂觀，預測今年的資本開支介乎380億至420億美元（約2,964億至3,276億港元），比去年的297.6億美元大增27.68至41.12%，顯著高於市場預期。財務長黃仁昭直言，提高資本開支是「為了未來數年的增長……基於長期市場需求狀況」；董事長魏哲家則稱，今年公司有望實現以美元計收入增長約25%（mid-twenties），而人工智能（AI）相關收入將繼續倍增。

黃仁昭表示，一直以來，台積電的資本開支與產能規劃都是基於長期需求，更高的資本開支代表着未來數年更高的增長，希望能夠把握持續多年結構性的需求機遇。今年的資本開支之中，70%將用於先進製程技術、10至20%將用於特殊製程技術，另10至20%用於先進封裝、測試等技術。儘管資本開支大增，他強調公司會繼續致力為股東帶來盈利增長，以及穩步增加派息。

談到半導體產業，不得不提AI趨勢。魏哲家認為，台積電可以繼續受惠需求強勁增長，除了今年AI收入可望再翻一倍外，預計自今年起的5年之內，AI收入的年均複合增長率（CAGR）將達到約45%（mid-fourties）。他更表示，去年AI業務佔整體收入比重已達到18%，高於先前預期的14至16%。

台積電將伺服器AI處理器定義為執行訓練（training）和推論（inference）功能的圖像處理器（GPU）、AI加速器和AI中央處理器（CPU），不包含網路、邊緣運算或終端裝置。

來年量產1.6納米製程 對於近日美國進一步收緊先進晶片的出口，魏氏回應稱︰「我們有跟美國政府溝通，他們最在意的是甚麼？就是AI。」在AI之外的領域，譬如汽車、消費電子，「美國政府認為這都是正常的生意，所以比較可以拿到許可」。整體而言，他認為目前的措施影響不大，並稱兩納米製程會在下半年量產，其增強版和更先進的A16工藝（1.6納米）則於明年下半年量產，以支持智能手機和HPC（高效能運算）的應用。

他並補充，全球晶圓生產市場（包括封裝測試）今年預期增長10%，主要受惠強勁的AI需求及其他終端市場復甦，而台積電的表現有望繼續跑贏同業。

毛利率近60% ADR曾升6% 回顧上季，台積電收入有74%來自7納米或以下的尖端製程，但毛利率照樣升至58.99%，按年擴大5.96個百分點，按季亦增加1.16個百分點，本季料處57至59%之間。事實上，最近幾季該公司的毛利率都遠超於其數年前制訂的「53%或以上」長期目標，被問到為何不上調，黃仁昭稱，宏觀環境仍存在不確定性，可能會對全球經濟產生影響，繼而影響終端市場需求。

展望本季，台積電預期收入介乎250億至258億美元，基於每美元兌32.8新台幣的假設，相當於收入按年增長38.36至42.79%，折合最多約1,084億港元，持續的增長趨勢足以抵銷智能手機業務的季節性偏弱。台積電美國預託證券（ADR）周四早段曾漲6.04%。

台積電上季業績摘要